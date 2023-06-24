هكذا سيتم تنظيم “السانكيام الجديد” في المستقبل

حسب تصور قدمه مفتشو وأساتذة الابتدائي

أفرزت الندوات الجهوية المنعقدة مؤخرا على مستوى المقاطعات التفتيشية حول “إصلاح” امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، اقتراح تصور بإلغاء نهائي للصيغة الجديدة “للتقييمات الكتابية” وتعويضها بالنسخة القديمة للامتحان، باختبار المتعلمين في المواد الأساسية فقط من دون احتساب النتائج في “الانتقال” إلى القسم الأعلى، مع اقتراح برمجة “تقييمات تشخيصية” للمنتقلين إلى أقسام الأولى متوسط، للتعرف عن قرب على مستواهم الدراسي الحقيقي لاستدراك النقائص ومعالجة الضعف.

وأفادت مصادر “الشروق” أن مفتشي التعليم الابتدائي وأساتذة أقسام الخامسة، قد سجلوا موقفهم الموحد من امتحان “السانكيام الجديد”، الذي استحدث خلال السنة الدراسية الحالية، إذ أجمعوا خلال تدخلاتهم في أشغال الندوات المنعقدة على مستوى المقاطعات التفتيشية المنعقدة يوم 17 جوان الجاري، على ضرورة الإلغاء النهائي للتقييمات الكتابية بصيغتها الجديدة، والتي برمجت في مدة 27 يوما وفي 12 مادة تعليمية، واستبدالها بالنسخة القديمة للامتحان التي كانت معتمدة طيلة سنوات سابقة، من خلال الحرص على اختبار المتعلمين في المواد الأساسية فقط، بالإبقاء على اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية وإسقاط باقي المواد، شريطة برمجتها في يوم واحد بدون تمديد، وعدم احتساب النتائج في انتقال التلاميذ إلى القسم الأعلى.

اقتراح برمجة “تقييمات تشخيصية” في الأولى متوسط

وقدم المفتشون والأساتذة حزمة مقترحات سترفع لاحقا للقائمين على وزارة التربية الوطنية، تطالب بأهمية اللجوء إلى “التقويم المستمر” في احتساب معدلات الانتقال إلى القسم الأعلى، من خلال الأخذ بعين الاعتبار نتائج التلاميذ في الفصول الدراسية الثلاثة، على أن يتم برمجة ما يصطلح عليها “بتقييمات تشخيصية”، لفائدة المنتقلين إلى أقسام الأولى متوسط في بداية الدخول المدرسي، لمعرفة المستوى الدراسي الحقيقي لهم وتسهيل المهمة على الأساتذة لاستدراك النقائص ومعالجة الاختلالات وعلاج ضعف التحصيل الدراسي، وكذا التعرف عن قرب على مدى قدرتهم على التأقلم واستيعاب البرنامج الدراسي الجديد.

وشارك في الندوات إلى جانب مفتشي التعليم الابتدائي للغة العربية، مفتشو اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية، مديرو المدارس الابتدائية العمومية ومديرو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وكذا أساتذة السنة الخامسة لمواد اللغة العربية والأمازيغية واللغة العربية، وكذا ممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة.

وتم تكليف مفتش كل مقاطعة بتشكيل لجنة بيداغوجية، تكفلت بمهمة حوصلة تقارير الورشات الأربع، ورفعها إلى مديري التربية للولايات يوم 19 جوان، على أن يتم يومي الأحد والاثنين الموافق لـ25 و26 جوان مناقشة “إصلاح” امتحان “بديل السانكيام” على المستوى الجهوي، وسيتم تنظيم الندوات عبر سبع ولايات وهي الجزائر، البليدة، سطيف، قسنطينة، سعيدة، تلسمان، وتُنشط من قبل مديري التربية للولايات، إلى جانب الحضور الإلزامي لأربعة مفتشين عن التعليم المتوسط، علاوة على مشاركة 4 مديرين من الطور المتوسط، ومشاركة 10 مديرين للمدرسة الابتدائية وأربعة أساتذة للتعليم المتوسط الذين ستسند لهم أقسام الأولى متوسط.

كما سيتم دعوة رؤساء الندوات الجهوية “أي مديري التربية للولايات”، بتوزيع تقارير الولايات على مستوى الورشات التي تتولى دراستها وحوصلتها، وترفع إلى رئيس الندوة الوطنية ومديرية التربية مكان انعقاد الندوة.

وستقوم الوصاية بعرض حصيلة التقييمات أيام 11 و12 و13 جويلية الداخل، في الندوة الوطنية السنوية التي ستخصص لاستكمال تحضير الدخول المدرسي المقبل، تحت إشراف وزير التربية الوطنية، والتي ستناقش في أربع ورشات وبمشاركة إطارات الإدارة المركزية، إطارات المفتشية العامة للتربية الوطنية، مديري التربية للولايات، مديري المؤسسات الوطنية تحت الوصاية.