هكذا سيتم زيادة الإنتاج في أكبر حقل نفطي في الجزائر

في ورشات تقنية نظمت بحاسي مسعود

اختتم الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك فعاليات ورشات العمل المتعلقة بزيادة الإنتاج في حقل حاسي مسعود النفطي الأكبر في الجزائر، والتي تناولت تقنيات الاسترجاع المعزز للنفط “EOR” التي ستزيد من الكميات المستخرجة.

وأفاد بيان لشركة سوناطراك الثلاثاء، أنه في إطار تنفيذ برنامج تدعيم القدرات الوطنية لإنتاج النفط، قام الرئيس المدير العام توفيق حكار باختتام فعاليات ورشات العمل المتعلقة بالإنتاج النفطي لحقول حاسي مسعود، والتي نظمت أشغالها بالمديرية الجهوية حاسي مسعود من طرف نشاط الاستكشاف والإنتاج لسوناطراك أيام 19 و20 و21 سبتمبر 2021.

وشرح البيان ان الورشات تناولت موضوع تقنيات الاسترجاع المعزز للنفط EOR ودورها في تدعيم وزيادة الإنتاج النفطي بهذا الحقل، مشيرا إلى أن الورشات المنظمة تهدف إلى عرض وتحديد الأساليب والتقنيات الحديثة المطورة في مجال الاسترجاع وإمكانية استغلالها في تدعيم وزيادة كمية إنتاج النفط في الحقول الجزائرية، خاصة حقول حاسي مسعود.

ويقصد بتقنيات الاسترجاع المعزز للنفط “EOR”، ويسمى بالانتعاش الثالث أيضا، ويقوم على أساس ضخ الماء أو مواد كيميائية أو ضخ حراري للحصول على نفط المكان لم يتم الوصول إليه من قبل، ويمكن أن يزيد إنتاج البئر بـ30 إلى 60 بالمائة.

وحسب البيان فقد كانت هذه الورشات فضاء لتبادل التجارب والخبرات بين إطارات الشركة في هذا المجال من الاختصاص.

وخلال هذه الزيارة، أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، على أهمية وضرورة استخدام هذه التقنيات الحديثة لتدعيم وزيادة القدرات الإنتاجية للجزائر على المدى القريب والمتوسط والبعيد.