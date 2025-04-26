هكذا سيتم معرفة تفاصيل إنفاق المال العمومي

وداعًا للكذب في متابعة المشاريع.. المالية تتخذ إجراءات جديدة:

اعتمدت وزارة المالية آليات جديدة لمتابعة دقيقة ومشددة لمشاريع الاستثمار العمومي، من خلال إلزام المديرين الجهويين للميزانية بجمع وتحليل كل المعطيات المتعلقة بنسب الإنجاز والصرف المالي، قصد كشف التأخرات المحتملة وتقييم نجاعة تنفيذ الميزانية واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

في هذا السياق، طالبت مصالح وزارة المالية، عبر المديرية العامة للميزانية، في وثيقة صادرة تحت رقم 2530، مؤرخة في 23 أفريل 2025، تحوز “الشروق” نسخة منها، المديرين الجهويين للميزانية، باتخاذ كافة الترتيبات لجمع ونقل المعلومات التفصيلية حول المشاريع التي تم إطلاقها أو التي هي قيد الإنجاز، داخل كل ولاية من ولايات اختصاصهم، مع الحرص على مطابقة نسب الإنجاز الميدانية مع نسب استهلاك الاعتمادات المالية.

وتوضح الوثيقة أن هذه العملية تهدف إلى ضمان وضوح الرؤية حول مدى تقدم المشاريع العمومية، وفرض رقابة مشددة على آليات صرف المال العام، من خلال إلزام مديري البرمجة والمتابعة الميزانية (DPSB) بجمع معطيات دقيقة، وإرفاقها بصور حديثة ومؤرخة توضح تقدم الأشغال، مع الالتزام الصارم ببنية “الكانيفاس” الموحد المرفق، ومنع أي تعديل عليه لتسهيل المعالجة المركزية للمعلومات.

وأفادت الوثيقة بأن جمع ونقل المعطيات سيتم على مرحلتين، حيث حُدد تاريخ 30 أفريل 2025 كآخر أجل لإرسال المعلومات المتعلقة بالمشاريع التي تتجاوز كلفتها مليار دينار، فيما حدد تاريخ 7 ماي 2025 للمشاريع التي تقل عن هذا السقف المالي.

كما أمرت الوزارة بتنظيم جلسات عمل بين المديرين الجهويين ومراقبي الميزانية المحليين لتوحيد المعطيات والتحقق من صحتها، مع تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية واللوجستية التي تتوفر عليها المديريات الجهوية، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية للتحقق من حقيقة تقدم الأشغال.

وشددت الوثيقة على أن المديرين الجهويين يتحملون كامل المسؤولية عن مصداقية ودقة وتناسق المعطيات التي سيتم إرسالها، مبرزة أن كل تقرير يجب أن يكون مدعما بالدلائل اللازمة ومطابقا تماما للنموذج المعتمد، دون أي تساهل مع الأخطاء أو التقارير المغلوطة.

وطالبت الوزارة بأن يتم إرسال الملفات مكتملة عبر البريد الإلكتروني ” ali.amari@mf.gov.dz”، مؤكدة أن هذه العملية تكتسي طابعا استراتيجيا في تحسين حوكمة الاستثمار العمومي، داعية جميع الإطارات إلى إيلائها أقصى درجات الجدية، والإبلاغ عن أي صعوبات قد تعترض التنفيذ لضمان معالجتها السريعة.