هكذا سيتم نقل 41 ألف حاج جزائري إلى البقاع المقدسة

الشروع قريبا في تحيين قائمة الحجاج المتبقين من 2021

من إجمالي 41 ألف جزائري سيتوجهون إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لسنة 2024، افتكت الوكالات السياحية المنتقاة من طرف السلطات الجزائرية حصة 18 ألف حاج جزائري موزعين على 54 وكالة، في حين يتكفل الديوان الوطني للحج والعمرة بنقل وإقامة الكوطة المتبقية والمقدرة بـ23 ألف حاج.

وحسب مصادر “الشروق”، من المُنتظر أن تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبا في تحيين قائمة الحجاج المُتبقيين من قائمة الفائزين في قرعة الحج لسنة 2021، والذين لم يُسعفهم الحظ في أداء المناسك السنة الماضية، حيث بلغ عددهم حوالي ألفي حاج يضاف لهم الحجاج الفائزون في القرعة المنتظرة قريبا على مستوى بلديات الوطن.

وفي السياق ذاته، ينتظر عدد كبير من الجزائريين الراغبين في أداء المناسك السنة المقبلة بلهفة كبيرة انطلاق عملية التسجيلات على مستوى البلديات والدوائر، إضافة إلى فتح الموقع الالكتروني التابع لوزارة الداخلية والمخصص لتسجيلات الحج، وهذا في انتظار إجراء القرعة النهائية التي ستكشف عن القائمة النهائية للحجاج.

بالموازاة مع ذلك، وزع الديوان الوطني للحج والعمرة -حسب مصادرنا- الكوطة الخاصة بالوكالات السياحية والتي قدرت بـ18 ألف حاج موزعين بين 54 وكالة، حيث تحصلت أكبر وكالة على 600 حاج وأقل وكالة على 180 حاج، في حين تكفل الديوان بـ23 ألف حاج.

وفي السياق ذاته، يستبعد تسجيل ارتفاع في تكلفة الحج هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بناء على الأسعار المعروضة أمام المتعاملين الجزائريين المعنيين بتنظيم الحج هذه السنة، حيث أكد بعضهم لـ”الشروق” أن أسعار الفنادق والنقل في البقاع المقدسة لم تشهد زيادة كبيرة مقارنة مع تلك المطبقة خلال السنة الماضية على وجه التحديد.

وسبق للمدير العام لديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني أن أكد بأن مصالحه قطعت “أشواطا مهمة” في التحضير لموسم الحج المقبل، وهذا بناء على توجيهات الحكومة التي شدّدت على ضرورة التحضير المسبق للعملية.

وأوضح المسؤول نفسه أن “الخطوات المتخذة في إطار التحضيرات الجارية والاستعدادات المبكرة للموسم، جاءت بعد اللقاء المبرم مع وزارة الحج السعودية، والذي ضم مكاتب شؤون الحج لمختلف البعثات، إضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات الناقلة لوضع أسس برنامج الرحلات”.

كما كشف سليماني، عن “استكمال كل التعاقدات الخاصة بخدمات حجاجنا لاسيما ما تعلق بالسكن والنقل والإعاشة والترتيبات الخاصة بالمشاعر المقدسة، في انتظار استكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم عمل الوكالات السياحية التي وجهت لها تعليمات تقضي بالتنقل إلى المملكة السعودية لاستكمال التحضيرات في الشق المتعلق بكل التعاقدات المتبقية”.

وبخصوص عملية انتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار، أوضح سليماني أنها جاءت بناء على “دفتر شروط طرح بمعايير تهدف إلى تحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بمستوى الأداء وبما ينعكس على حسن التكفل بحجاجنا الميامين”.