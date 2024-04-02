هكذا سيكون الإحصاء الفلاحي

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن الطريقة التي ستتبعها في عملية الإحصاء الفلاحي المقرر إطلاقها يوم 19 ماي المقبل، والممتدة إلى غاية 17 جويلية، قصد معرفة القدرات الفلاحية الحقيقية للجزائر والتي تسمح لها باتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالإقتصاد الوطني.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصاء والإستشراف، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد تيفوري، أن “أول مرحلة في عملية الإحصاء ستكون عبارة عن استبيان ورقي يستخدم من طرف أعوان الإحصاء العام للفلاحة، وسيشمل جميع المستثمرات الفلاحية عبر التراب الوطني، متبوعا بتحديد مراكز لتعبئة معطيات الإستبيان وإدراجها في منصة رقمية مخصصة لهذه العملية أين ستخضع هذه البيانات لمراقبة دقيقة”.