هكذا سيكون السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي بداية من جانفي

كشفت المديرية العامة للضرائب على موقعها الإلكتروني عن السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي، بعد تخفيضها في إطار قانون المالية لعام 2022.

فقد عدل قانون المالية 2022 السلم التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي المحدد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بشكل يسمح بتخفيض هذه الضريبة التي تتطور وفقًا للراتب الخاضع للضريبة (وليس صافي الراتب).

وعليه، فإن المادة 31 من القانون تحدد معدلات تدريجية على ست مستويات.

و يتعلق الأمر بالمستوى أقل من 240.000 دينار / سنويا (20.000 دينار / شهر) والذي سيتم إعفاؤه كليًا من الضربية على الدخل الإجمالي والمستوى ما بين 240.001 و480.000 دينار/ سنويًا الذي يخضع لضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 23بالمائة و المستوى ما بين 480.001 و 960.000 دينار/ سنويًا و الخاضعة للضريبة بنسبة 27بالمائة والمستوى بين 960.001 و 920.000 1 دينار تخضع لـ 30بالمائة والمستوى الذي يتراوح ما بين 001. 920. 1 إلى 000. 840. 3 دينار / سنويا يخضع لـ 33بالمائة، أما المستوى الذي يزيد عن 000. 840. 3 دينار / سنويا (32 مليون سنتيم / شهريا). ) فيخضع للضريبة في حدود 35بالمائة.

تجدر الإشارة إلى أن السلم القديم لحساب الضريبة على الدخل الإجمالي كان يحتوي أربعة مستويات من الحساب: المستوى الذي يقل عن 120.000 دج سنويا الذي تم إعفاؤه من الضريبة على الدخل الإجمالي والمستوى الذي يتراوح ما بين 120.001 دج و 360.000 دج سنويا الذي كان خاضعا بنسبة 20 % والمستوى الذي يتراوح ما بين 360.001 دج و 1.440.000 دينار / سنويًا يخضع لـ 30بالمائة وأخيرًا المستوى يزيد عن 1.440.000 دينار / سنويا والذي كان خاضعًا للضريبة بنسبة 35بالمائة.

وبعد حساب نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي وفقًا للسلم الجديد، سيتم تطبيق تخفيض بنسبة 40 بالمائة ولكن لا يمكن أن يكون أقل من 12.000 دينار / سنويا أو أعلى من 18.000 دينار/سنويا (أي ما بين 1000 و1500 دينار / شهريا). ويتعلق الأمر بنفس التخفيض المطبق قبل قانون المالية 2022.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الدخل الذي لا يتجاوز 30.000 دينار / شهريا من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي، بينما يستفيد الدخل الذي يفوق 30.000 دينار وأقل من 35.000 دينار من تخفيض إضافي ثاني.

وبحسب قانون المالية، فإن المداخيل التي تزيد عن 30 ألف دينار وأقل من 42500 دينار للعمال من ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم وكذلك المتقاعدين من النظام العامي تستفيد من تخفيض إضافي من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي غير مدمجة مع التخفيض الثاني.

وأمر الرئيس تبون “بتخفيض الضريبة الدخل الإجمالي، فضلاً عن زيادة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي”.