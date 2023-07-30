هكذا عادت “دودة” متجمدة منذ 46 ألف عام إلى الحياة

نجح علماء في اكتشاف أنثى دودة أسطوانية وأعادوها إلى نشاطها الطبيعي، بل تمكنوا من تحفيزها على التكاثر. بعد مرور 46 ألف عام من السبات.

وأوضح تيموراس كورزتشاليا، البروفيسور الفخري في معهد ماكس بلانك لأبحاث علم الخلية والجينات الجزيئي في دريسدن، وأحد العلماء المشاركين في البحث، أن الدودة الأسطوانية من نوع لم يُعرف من قبل، نجت على عمق 40 مترًا تحت سطح الأرض في طبقة الثلج الأبدي السيبيري وكانت في حالة السبات.

وتمكن العلماء من إعادة الدودة إلى نشاطها وقدرتها على الإنجاب من خلال عملية تسمى “التولد العذري”، وهو مصطلح يشير إلى التكاثر من دون إخصاب.

وفي دراسة نشرت الخميس بمجلة “بلوس جينيتك” العلمية، قال الباحثون بعد تحديد تسلسل جينوم الدودة أي التسلسل الكامل لحمضها النووي، إنها تنتمي إلى “نوع غير موصوف”.

ويقدر عالم الأحياء هولي بيك أن هناك الملايين من أنواع الديدان الأسطوانية التي تعيش في بيئات متنوعة، مثل خنادق المحيطات والصحاري والتربة البركانية.

وقال ويليام كرو، عالم أمراض “النيماتودا” وهي آفة زراعية في جامعة فلوريدا، الذي لم يشارك في الدراسة، لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إن هذه الدودة يمكن أن تنتمي إلى نوع انقرض تقريبا منذ 50 ألف عام.

يشار إلى أن حقيقة أن الدودة بقيت على قيد الحياة طوال هذه الفترة الطويلة لا تشكل صدمة للعلماء، لأنهم توصلوا إلى اكتشافات سابقة مفادها أن الكائنات المجهرية، مثل الدودة التي تمت دراستها، يمكن أن توقف وظائفها الحيوية للبقاء حتى في أقسى الظروف.

وقبل خمس سنوات، اكتشف علماء من المعهد الروسي للمسائل الفيزيوكيميائية والبيولوجية في علوم التربة نوعين من الديدان الأسطوانية المجمّدة في سيبيريا.

وأيقظت إحدى الباحثات، أناستازيا شاتيلوفيتش، اثنين من الديدان في المعهد من طريق إعادة ترطيبهما بالماء، قبل أن تأخذ حوالي 100 دودة إلى مختبرات في ألمانيا لإجراء تحليلات إضافية، وقد نقلتهما في جيبها.

بعد إذابة الجليد عن الديدان، استخدم العلماء تحليل الكربون المشع للمواد النباتية في العينة لإثبات أنّ الرواسب لم يتم إذابتها منذ الفترة المتراوحة بين 45,839 و47,769 عامًا.

ولكن الباحثين ما زالوا يجهلون إذا كانت الدودة تنتمي إلى نوع معروف.