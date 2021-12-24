هكذا عاد رياض محرز لحسابات غوارديولا في “البريميرليغ”

مرشح للمواصلة أساسيا أمام ليستر السبت

يواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي تألقه مع الفريق خلال الأسابيع القليلة الماضية، سواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الانجليزي الممتاز، رغم بدايته المتعثرة في المسابقة الأخيرة بسبب خيارات المدرب بيب غوارديولا، الذي فضّل عليه حلولا فنية أخرى تتمثل في النجم البرازيلي، غابرييل جيسوس، قبل أن يلجأ غوارديولا إلى الجمع بين اللاعبين خلال مباراة نيوكاستل الماضية لثاني مرة فقط منذ بداية الموسم.

وكانت خيارات غوارديولا بخصوص النجم الجزائري، رياض محرز، أثارت الكثير من الجدل واللغط، خاصة لدى الجماهير الجزائرية، على اعتبار أن المدرب الإسباني أبعد قائد “محاربي الصحراء” من خياراته في الدوري الانجليزي الممتاز، بدليل عدم مشاركته في أربع مباريات ودخوله بديلا في 8 مباريات، في حين شارك أساسيا في 6 مباريات فقط من أصل 18 مباراة كاملة.

إلى ذلك، قالت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” البريطانية، في تقرير لها إن بيب غوارديولا قرر إشراك الثنائي رياض محرز وغابرييل جيسوس كأساسي في مباراة نيوكاستل في الأسبوع الـ18 من الدوري الانجليزي الممتاز، لأول مرة منذ بداية الموسم بعد مواجهة وست هام، بسبب قرار معاقبته للثنائي فيل فودين وجاك غريليتش، ذات المصدر أكد بأن غوارديولا قرر إبعاد فودين وغريليتش من التشكيلة الأساسية للمان سيتي، بعد أن علم بأن الدوليين الانجليزيين قد خرجا للاحتفال بالفوز على نادي ليدز يونايتد في الأسبوع الـ17 من “البريميرليغ” في أحد الملاهي الليلية بمدينة مانشستر، ورغم أن العقوبة التي سلطها المدرب الإسباني على لاعبيه تحفظية، ولا يتوقع امتدادها إلى المباريات السابقة، إلا أن تألق محرز قد يمنح له نقاطا إضافية في خيارات الدوري الانجليزي الممتاز قبل مواجهة ليستر سيتي في الأسبوع الـ19، الأحد.