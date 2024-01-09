هكذا عاقبت إدارة نادي نابولي لاعبيها

لجأت إدارة نادي نابولي بطل إيطاليا إلى قرار أشبه بِالعقاب، ضدّ لاعبي فريقها الكروي.

وخسر فريق نابولي 7 لقاءات، من أصل آخر 11 مقابلة أجراها، كما لم يتذوّق طعم الفوز في المواجهات الأربع الأخيرة. وذلك في منافسات بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد ورابطة أبطال أوروبا.

وانهزم فريق نابولي الأحد الماضي بِثلاثية نظيفة، خارج القواعد أمام نادي تورينو، لِحساب مسابقة “الكالتشيو”.

وقرّرت إدارة فريق نابولي منع لاعبيها من مغادرة مقرّ النادي، حيث يمكثون لِمدّة أسبوع كامل داخل فندق بعيدا عن أهلهم، وفقا لِأحدث تقرير نشرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية. التي أضافت أن التدريبات خلال هذه الفترة ستُجرى في ميدان مُغلق، بعيدا عن وسائل الإعلام و المُشجّعين.

ويتموقع فريق نابولي تاسعا في جدول الترتيب بعد نهاية مرحلة الذّهاب، وهو الذي افتكّ لقب الموسم الماضي. وفي مسابقة الكأس الإيطالية، ودّع السّباق من محطّة ثمن النّهائي في ديسمبر الماضي.