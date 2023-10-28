هكذا عاقب مدربُ وإدارةُ نادي مانشستر يونايتد اللاعبَ سانشو

لجأ التقني الهولندي إريك تين هاخ مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبـ “مُباركة” إدارة النادي، إلى بعض الإجراءات العقابية الصّارمة ضد لاعبه جيدون سانشو.

وكانت العلاقة بين المدرب تين هاخ والمهاجم سانشو قد تدهورت في مطلع سبتمبر الماضي، بعد أن صرّح المسؤول الفني بِأن لاعبه لا يتدرّب جيّدا، وهو سبب إبعاده عن خوض المقابلات الرّسمية. ولكن سانشو ردّ عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بِأنه يحوز كلّ القدرات الفنية التي تُتيح له فرصة المشاركة، وأنه لا يسمح للآخرين بِأن يقولوا كلاما خاطئا عنه. وأضاف أن المدرب عاقبه لِأنه “فريسة سهلة” أو “كبش فداء”.

ويُشير تاريخ الـ 26 من أوت الماضي ولقاء نوتينغهام فورست في البطولة الإنجليزية، إلى موعد آخر مباراة رسمية خاضها جيدون سانشو في صفوف مانشستر يونايتد، النادي الذي التحق به في صيف 2021.

وتمثّل أوّل إجراء عقابي من المدرب إريك تين هاخ بـ “دعم” من إدارة النادي، في منع اللاعب سانشو من إجراء التدريبات مع زملائه في فئة الأكابر (إنزاله إلى الفريق الرّديف). كما طُلب منه ركن سيارته خارج الحظيرة، وأيضا عدم تناول وجبة الغداء مع زملائه، على أن يوصل إليه أحد العمّال الطّعام في سلّة!

وفُرضت على اللاعب سانشو عقوبة أخرى أشدّ قسوة، وتخدش كبرياءه، فحواها تحذيره من مغبّة التورّط في فضائح أخلاقية مع لاعبي الفئات الصّغرى للنادي.

وفي أحدث تقرير لِصحيفة “أتلتيك” البريطانية، فإن جيدون سانشو يُصرّ على عدم الاعتذار إلى مدربه تين هاخ. ويلعب ورقة عامل الوقت، التي مفادها تعرّض أحد زملائه المهاجمين لِإصابة أو عقوبة الإيقاف (الإنذارات) أو أمر آخر سلبي، فيضطرّ الجهاز الفني إلى الاستعانة بِخدماته! عِلما أن مدّة عقد سانشو (23 سنة) تنقضي في صيف 2026.