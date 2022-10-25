هكذا عبّر رحّالة فرنسي عن “بهجته” بالحصول على تأشيرة الجزائر

عبّر اليوتيوبر السياحي الفرنسي “Ben N’co” عن ابتهاجه بزيارة الجزائر من جديد، بعد حصوله على تأشيرة دخول البلاد.

وقال الرحّالة الذي زار الجزائر شهر جوان الماضي في تغريدة على تويتر:”رسميا، لقد حصلت على تأشيرة الجزائر مرة ثانية”. قبل أن يضيف:”وان، تو، ثري، سأعود إلى الجزائر”.

وبالنسبة لـ”Ben”، فإن زيارته الثانية إلى الجزائر، ستكون من أجل أن يكمل ما بدأه في الزيارة السابقة.

وبالفعل، تنقّل الرحّالة الذي يحظي بمتابعة 250 ألف شخص على قناته في يوتيوب، بين عدّة مدن جزائرية في الصيف الماضي، وقام بتوثيق زياراته بمقاطع فيديو شوهدت عشرات الآلاف من المرّات.

بالصور.. مصوّر أمريكي يشبّه الصحراء الجزائرية بكوكب المريخ

24 جويلية 2022: أندرو ستادر هو مصور أمريكي شهير، وقد زار الصحراء الجزائرية وأعجب بجمالها، واعتبر بعد أن التقط لها صورا جديدة، إنها تشبه سطح كوكب المريخ.

وقال ستادر في منشور على فيسبوك، أرفقه بـ5 صور للصحراء الجزائرية:”عرفت منذ اللحظة الأولى التي عثرت فيها على الصحراء الجزائرية، أن سلسلة صور رواد الفضاء لن تكتمل بدونها”.

ويقصد المصوّر العلمي المحترف بذلك، سلسلة من الصور كان قد التقطها من أماكن مختلفة، مرتديا زيّ رواد الفضاء، في إشارة إلى مضاهاة تلك الأماكن للفضاء الخارجي.

وأرفق ستادر صوره بالتعليق التالي:”الصحراء الجزائرية شبيهة كوكب المريخ”. وأضاف في منشوره:”قضيت أسبوعين في استكشاف الصحراء الجميلة على متن مركبة كنت أقودها على الطرق الوعرة”.

وتابع يقول إنه كان “يخيّم في العراء، ويمشي لمسافات طويلة في أثناء رحلته الاستكشافية.ليختم منشوره بالقول:”الجزائر بلد جميل للغاية، وأنا أتوق للعودة إلى زيارتها”.

ورافق المصوّر الأمريكي في رحلته شخص آخر من هولندا، قال إنه قدم لمساعدته على ارتداء بذلة رواد الفضاء، التي عادة ما تظهر في صوره.

التقطت “ناسا” صورة له.. هذه حقيقة باب “قوم ثمود” في سطح المريخ

وفي 17 ماي 2022، نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، صورة مثيرة للجدل، تظهر ما يبدو أنه باب محفور في جبل صخري، يشبه ما هو موجود في مدائن صالح بالسعودية.

الصورة التقطتها مركبة Curiosity الفضائية منذ العام 2012 على سطح المريخ. وقد نشرتها “ناسا” في موقعها الأسبوع الماضي.

وينقل ما يظهر في صورة “ناسا” إلى الأذهان، تلك المداخل الموجودة في منطقة مدائن صالح في السعودية. والتي يعتقد أنها كانت موطنا لقوم ثمود المذكورين في القرآن الكريم.

وقال موقع ScienceAlert المتخصّص، إنّ الصورة تخيّل للمشاهد أنه أمام مدخل سرّي يؤدي إلى مخبأ ما على المريخ.

لكن الموقع نفسه، أوضح بالمقابل أنّ ما يظهر في الصورة قد لا يكون “بابا أو مدخلا أصلا”. قبل أن تشير إلى إمكانية أن يكون الأمر متعلّقا بمجرد كسر ناتج عن الضغط في الصخور.

إلى جانب ذلك، يمكن أن ينتج ما يظهر في الصورة بالفعل، عن زلزال سابق على سطح الكوكب، كالذي تم تسجيله في 4 ماي الجاري.

كما أنّ التكوين الصخري الشبيه بالباب، قد يبدو بالحجم الكامل للباب أو المدخل في خيالنا فقط، لأن ارتفاعه المرئي ليس أكثر من سنتيمترات أو بوصات قليلة، يضيف المصدر.