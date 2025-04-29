هكذا علقت أصالة نصري على منحها عضوية نقابة الفنانين السوريين!

علقت الفنانة السورية أصالة نصري على قرار نقابة الفنانين السوريين منحها “عضوية شرفية”، تقديرًا لما وصفته بـ”مكانتها الفنية” وعلاقتها الطويلة بالفن السوري.

وقالت أصالة نصري في منشور عبر حسابها على “إنستغرام”: “أتشرّف بالهدية الغالية من نقابة وطني الغالي الأول اللي مشتاقتله قدّ مو مشتاقه لأبي وبحبه قدّ مابحبّ أبي وأخلصت لّه قدّ ماأخلصت لأبي “.

وأضافت: “شكرا جزيلا لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ المحترم مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم ومن كلّ قلبي بتمنّى كون بينكم قريب.. كنت بأمسّ الحاجه لشويّة فرح والله أكرمني بفرح كبير.. شكراً وطني شكراً سوريا شكراً أهلي وأحبابي”.