-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

هكذا علقت أصالة نصري على منحها عضوية نقابة الفنانين السوريين!

جواهر الشروق
  • 631
  • 0
هكذا علقت أصالة نصري على منحها عضوية نقابة الفنانين السوريين!

علقت الفنانة السورية أصالة نصري على قرار نقابة الفنانين السوريين منحها “عضوية شرفية”، تقديرًا لما وصفته بـ”مكانتها الفنية” وعلاقتها الطويلة بالفن السوري.

وقالت أصالة نصري في منشور عبر حسابها على “إنستغرام”: “أتشرّف بالهدية الغالية من نقابة وطني الغالي الأول اللي مشتاقتله قدّ مو مشتاقه لأبي وبحبه قدّ مابحبّ أبي وأخلصت لّه قدّ ماأخلصت لأبي “.

وأضافت: “شكرا جزيلا لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ المحترم مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم ومن كلّ قلبي بتمنّى كون بينكم قريب.. كنت بأمسّ الحاجه لشويّة فرح والله أكرمني بفرح كبير.. شكراً وطني شكراً سوريا شكراً أهلي وأحبابي”.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Assala (@assala)

مقالات ذات صلة
20 صورة لزوجة ترامب وواحدة منها أمام الأهرامات المصرية.. ما القصة؟

20 صورة لزوجة ترامب وواحدة منها أمام الأهرامات المصرية.. ما القصة؟

الإعلامي نيشان يدفع ثمن الاستهزاء بصوت ياسمين عز الشتوي!

الإعلامي نيشان يدفع ثمن الاستهزاء بصوت ياسمين عز الشتوي!

إذا كانت فيك هذه الصفة فلا تتعجبي من صمت زوجك!

إذا كانت فيك هذه الصفة فلا تتعجبي من صمت زوجك!

لهذه الأسباب تشعر بتنميل اليدين عند الاستيقاظ؟

لهذه الأسباب تشعر بتنميل اليدين عند الاستيقاظ؟

هذا ما قرّرته سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الممثلين بسوريا!

هذا ما قرّرته سلاف فواخرجي بعد شطبها من نقابة الممثلين بسوريا!

آخر المستجدات بشأن سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية

آخر المستجدات بشأن سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد