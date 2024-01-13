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هكذا علقت الصين على فوز لاي تشينغدي المؤيد لانفصال تايوان في الإنتخابات

الشروق أونلاين
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هكذا علقت الصين على فوز لاي تشينغدي المؤيد لانفصال تايوان في الإنتخابات
ح. م

أكّد المتحدث باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان، تشن بينهوا، أن الصين ستعارض بحزم الإجراءات الرامية إلى تحقيق استقلال تايوان وتدخل القوى الخارجية فيها.

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”، فعلق المتحدث باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان على فوز لاي تشينغدي المؤيد لانفصال تايوان “سوف نتمسك بتوافق 1992، الذي يجسد مبدأ صين واحدة، ونعارض بشدة الأعمال الانفصالية التي تهدف إلى تحقيق استقلال تايوان، وكذلك تدخل القوى الخارجية.”

كما أشار أن “الانتخابات في تايوان، أظهرت أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يمثل الرأي العام السائد في الجزيرة”.

وأضاف “لقد أظهرت انتخابات اليوم في منطقة تايوان أن الحزب الديمقراطي التقدمي لا يمثل الرأي السائد في الجزيرة، وتايوان جزء من الصين”.

ليؤكد المتحدث أن الانتخابات في تايوان لن تغير الاتجاه الرئيسي لتنمية العلاقات على جانبي مضيق تايوان.

ليؤكد تشن بينهوا أن الصين ستعمل مع “الأحزاب السياسية والجماعات وممثلي مختلف قطاعات السكان في تايوان لتعزيز التبادلات والتعاون بين جانبي مضيق تايوان”.

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