هكذا علقت حركة “حماس” على حظر إسبانيا تصدير السلاح للكيان

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار الحكومة الإسبانية فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني، وطالبت كافة الدول بفرض “مقاطعة شاملة عليها وعزلها.”

وقالت حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا الحظر “يعكس الالتزام الأخلاقي والسياسي لإسبانيا تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من فظائع وجرائم حرب، ويشكل خطوة مهمة للضغط على مجرم الحرب نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي”.

وطالبت حماس في بيانها “كافة الدول بفرض مقاطعة شاملة على الكيان الصهيوني المارق، وعزله قانونياً وسياسياً واقتصادياً، ومقاطعته في كافة المجالات، للحيلولة دون استمرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي”.

وأكدت حماس أن هذه الإجراءات التي تطالب بها تمثل “دعماً لعدالة قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس“.

وكان مجلس الوزراء الإسباني أقرّ أمس الثلاثاء المرسوم الملكي الذي يرسخ قانونيًا الحظر “الكامل” على الأسلحة الموجهة إلى الكيان الصهيوني، وذلك بعد أسبوعين من إقرار بقية التدابير التي أعلنها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ردًا على الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، يرتكب الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.