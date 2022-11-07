هكذا علقت زوجة رئيس الفيفا على إقصاء الجزائر من مونديال قطر!

علّقت اللبنانية لينا الأشقر، زوجة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني أنفنتينو، على إقصاء الجزائر من مونديال قطر.

وقالت الأشقر في تصريحات حصرية لموقع “SporTeam AR” جوابا على سؤال ما تعليقك على إقصاء منتخب الجزائر من المونديال: “راح يكونو بقلبنا موجودين، والفوتبول هيك يا في خسارة يا في ربح”.

وأضافت: “تخسر اليوم تزعل.. تربح بكرى بتنبسط بس لما تخسر اليوم تجي بكرى تقول أنا بكرى بدي بربح”.

وتابعت مخاطبة الخضر: “بتمنى للمرة الثانية بشوفكم موجودين وانتو موجودين بالقلب”.

بخصوص تواجد محاربي الصحراء في كأس العرب، قالت الأشقر أن جميع العناصر كانوا رائعين، واصفة الفريق بأنه شاب وقوي وكان بإمكانه الوصول إلى البطولة ولكن قانون اللعبة ربح وخسارة.

ووجهت الأشقر كلمة في الأخير للشعب الجزائري قالت فيها: “ألف مبروك على كل شيء وربحنا ولا خسرنا ألف مبروك إنكم كنتو موجودين”.

يذكر أن زوجة أنفنيتو لبنانية، والتقت به لأول مرة عام 1999 في نوشاتيل خلال ندوة للأمناء العامين للاتحادات الوطنية الآسيوية وتزوجا عام 2001.