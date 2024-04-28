هكذا علقت شريهان على حادث انقلاب سيارة وزير أمن الاحتلال بن غفير!

تفاعل ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع تعيلق الفنانة المصرية شريهان على حادث انقلاب سيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي وقع الجمعة ونقل على إثره للمستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت شريهان مقطع فيديو الحادثة عبر حسابها على منصة “إكس” مرفقا بتعليق: “هو الله ووعد الله سبحانه وتعالى حق (فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) لا محالة وإن تأخر إلى حين، فسوف تشاهد ذلك بعينك”.

وأضافت: “إسرائيل ترتكب تطهيرًا عرقيًا بحق الفلسطينيين ولكن الله معهم، اللهم غزة والشعب الفلسطيني الصامد القوي العزيز”.

يذكر أن الفنانة المصرية تحرص على دعم القضية المصرية، من خلال التنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يعرف بن غفير بتصريحاته المتطرفة تجاه الفلسطينيين عامة، والتي زادت حدة وعنصرية منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة البث الرسمية إن بن غفير أصيب بجروح طفيفة في الحادث، بينما قالت القناة 12 إن الإصابة بين طفيفة ومتوسطة.

ووفقا لهيئة البث، فقد اجتازت سيارة بن غفير الإشارة الحمراء مما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب بن غفير أن ابنته وحارسه وسائقه أصيبوا في الحادث.

وتم نقل الوزير الإسرائيلي إلى مستشفى عساف هروفيه قرب تل أبيب لتلقي العلاج.

وتعتبر الفنانة شريهان واحدة من أهم أيقونات شهر رمضان واشتهرت بتقديم الفوازير التي ارتبطت بها أجيال عديدة مثل “ألف ليلة وليلة: كريمة وحليمة وفاطيمة” عام 1988، و”فوازير حول العالم” عام 1987، و”ألف ليلة وليلة: وردشان وماندو” عام 1986، و”ألف ليلة وليلة: عروس البحور” عام 1985″.

وكان آخر الفوازير التي قدمتها بعنوان “حاجات ومحتاجات” عام 1994، بينما كان آخر ظهور فني لها على شاشة السينما من خلال فيلم “العشق والدم” من إنتاج 2002.