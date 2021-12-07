هكذا علقت مجلة الجيش على الاتفاق العسكري بين النظام المغربي وتل أبيب

أكدت مجلة الجيش في عددها لشهر ديسمبر، إن توقيع النظام المغربي لاتفاق عسكري وامني مع الكيان الصهيوني، أظهر بما لا يدع مجالا للشك أن المخزن ماض في آخر فصل من فصول الخيانة والتأمر على القضية الفلسطينية.

وجاء في افتتاحية المجلة: المخزن المغربي إلى تصعيد أعماله العدائية تجاه بلدانا، فبتحالفه مع كيان غاصب وتمديد تعاونه معه ليشمل الجانب العسكري والأمني يثبت المخزن المغربي هذه المرة وبما لا يدع مجالا للشك أنه ماض في آخر فصل من فصول الخيانة والتأمر على القضية الفلسطينية، بغرض تصفيتها خدمة للصهيونية.

وأضافت: فجار السوء لم يبع القضية فحسب، بل بلغت به العمالة، حد إتاحة المجال للكيان لوضع موطىء قدم له بمنطقة ظلت إلى وقت قريب عصية ومحرمة عليه.