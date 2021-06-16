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الجزائر

هكذا علق الأمين العام للجامعة العربية على نجاح الانتخابات التشريعية

الشروق أونلاين
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هكذا علق الأمين العام للجامعة العربية على نجاح الانتخابات التشريعية

أبدى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ارتياحه حيال نجاح الجزائر في تنظيم انتخابات تشريعية شفافة.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء بالقاهرة، عن ارتياحه لنجاح الجزائر في إجراء الانتخابات التشريعية يوم السبت الماضي، مؤكدا أن هذا الاستحقاق يعكس “الثقة الشعبية في المسار السياسي لاستكمال المؤسسات الدستورية في البلاد”.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط أعرب لوزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، لدى استقباله له بمقر الأمانة العامة للمنظمة على هامش أعمال مجلس وزراء الأعمال العرب، عن “ارتياحه وسعادته” لنجاح الجزائر في إجراء الانتخابات التشريعية يوم السبت الماضي والتي تم الإعلان عن نتائجها الثلاثاء.

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