هكذا علق بلماضي حول الجدل بشأن تحطيم الجزائر لرقم إيطاليا

أكد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الخميس، إنه يرفض التعليق على الجدل الحاصل بشأن مسألة تحطيم الجزائر لرقم ايطاليا، حول سلسلة المباريات دون خسارة، وإن المهم هو عدم الغرور والحفاظ على نسق الفوز في المباريات.

وأكد بلماضي خلال ندوة صحفية بالدوحة، في رده على سؤال بشأن هذه القضية، إنه يرفض التعليق على هذه الأمور بشأن احصائيات عدد المباريات دون خسارة، وإن هدفه دائما هو اللعب من أجل الفوز.

وأوضح إن ما يعرفه هو إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أرسل سابقا تهنئة للمنتخب الجزائري حول سلسلة المباريات دون هزيمة، وهذا أمر ايجابي بالنسبة للمنتخب.

وشدد على أن المهم في هذه القضية المتعلقة بسلسلة المباريات دون هزيمة، هو إن تحطيم أي رقم قياسي يعد انجازا للجزائر يسجله التاريخ، وليس لمدرب أو فريق لأن الجميع سيغادرون المنتخب في يوم من الأيام.

وأوضح بلماضي، إن العبرة أيضا من هذه القضية هو إن المنتخب ربح رهان البقاء في المستوى لعدة أشهر، وعدم الاستسلام للغرور، لأن المعروف حسبه، إن عدة منتخبات تنهار بعد تحقيق بطولات وانجازات مباشرة ولكن المنتخب الجزائري حافظ على نسق الآداء.

تحطيم الجزائر لرقم إيطاليا.. موسوعة غينيس تحسم الجدل

في ظل الجدل القائم حول تحطيم المنتخب الجزائري لرقم إيطاليا، في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة، جاء الرد حاسما من موسوعة غينيس.

وأكد الإعلامي الخبير في الشأن الرياضي، الأردني محمد عواد، في مقطع فيديو، نشره على حسابه الخاص على فايسبوك، أنه تقدم باستفسار إعلامي إلى عاملين في موسوعة “غينيس”، حول تحطيم الجزائر لرقم إيطاليا، بعد عدم تلقي منتخب بوقرة أي هزيمة في الست لقاءات التي خاضها في كأس العرب.

وحسب الخبير الرياضي الأردني فإن العاملين في موسوعة غينيس، كان جوابهم واضحا، ومضمونه أن المنتخب الذي قاده بوقرة، مختلف عن المنتخب الذي بلغ 33 مباراة من دون هزيمة.

كما جاء في رد “غينيس” أن المنتخب الذي يقوده جمال بلماضي هو الذي بلغ الرقم 33 مباراة من دون هزيمة، وتنتظره عدة مباراة يجب ألا ينهزم فيها حتى يتمكن من تحطيم رقم إيطاليا المقدر بـ37 مباراة دون هزيمة.

رد ادارة غينيس على الجدل

وأضاف ناشطون بموسوعة “غينيس” في ردهم على الاستفسار المقدم من طرف الإعلامي الأردني، أن المنتخب الذي قاده بوقرة أقرب إلى المنتخب المحلي.

وأوضح ناشطون في “غينيس” أن الأرقام القياسية تدون وفقا لخطوات رسمية، في مقدمتها الطلب الذي يقدم من طرف المعني بالرقم القياسي، ليتم بعدها التحقق من ذلك.

هل حطمت الجزائر رقم إيطاليا في عدد المباريات دون هزيمة؟

شهدت الأيام الأخيرة، التي تلت تتويج المنتخب الوطني المحلي بكأس العرب، جدلا كبيرا، حول تحطيم المنتخب الجزائري رقم إيطاليا، في عدد المباريات دون هزيمة.

وكانت سلسلة المنتخب الأول قد بلغت 33 مباراة دون هزيمة، قبل أن يتمكن المنتخب المحلي بقيادة المدرب مجيد بوقرة من إضافة ستة لقاءات دون هزيمة، ويصل الرقم إلى 39 مباراة، ليتجاوز بذلك “الخضر” رقم المنتخب الإيطالي الذي توقف عند 37 مباراة دون هزيمة.

وأكد مناجير المنتخب الوطني أمين لعبيدي هذا الطرح، عندما صرح أن الفيفا أخبرت مسؤولي الاتحاد الجزائري لِكرة القدم باحتساب مقابلات المحليين، عشية انطلاق بطولة كأس العرب في قطر.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حاول التستر على تحطيم الجزائر للرّقم القياسي، قبل أن يتدخّل رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، ويطالب هيئة جياني أنفونتينو بتنفيذ ما التزمت به، عشية انطلاق كأس العرب.

ومن جهته قال المكلف بالإعلام على مستوى “الفاف” صالح باي عبود، في تصريح له حول عدد مباريات “الخضر” دون هزيمة أنه بالنسبة لبلماضي فإن سلسلة اللاهزيمة هي 33 مباراة.

يحدث هذا في وقت، أكدت تقارير إعلامية، أن موسوعة غينيس، هي من تهتم بهذه الأرقام، وتعتبر فريق مجيد بوقرة فريقا مستقلا عن الفريق الجزائري الذي يدربه جمال بلماضي، والذي وصل إلى 33 مباراة من دون هزيمة.

وفي ظل هذا الجدل يبقى موقف “الفيفا” في الموضوع، كفيل بإنهاء الجدل حول تحطيم “الخضر” لرقم إيطاليا من عدمه، رغم أن الإتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى عكس نشره لتصنيف المنتخبات كل شهر، لم يتعود على نشر أرقام مبارياتها دون هزيمة بصفة منتظمة.