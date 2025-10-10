هكذا علق بوتين على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب  

قال الرئيس فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة 10 أكتوبر، خلال زيارته إلى طاجكستان، إن منح جائزة نوبل للسلام لشخص آخر غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس من شأنه.

وكان البيت الأبيض، وعلى رأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا، قد خاض مؤخرا حملة لمنحه جائزة نوبل للسلام، كما أيده عديد الرؤساء في ذلك.

ووفقا لما نقلته “روسيا اليوم”، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على الموضوع: “منحت لجنة نوبل جائزة السلام أكثر من مرة لمن لم يفعل أي شيء من أجل السلام”.

وأضاف: “قرار لجنة جائزة نوبل للسلام ألحق ضررا كبيرا بهيبة الجائزة”.

وكانت لجنة نوبل النرويجية، منحت اليوم الجمعة، جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو.