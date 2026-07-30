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هكذا علق ترامب على أنباء تزويد إيران بصواريخ صينية!

الشروق أونلاين
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هكذا علق ترامب على أنباء تزويد إيران بصواريخ صينية!

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأنباء المتداولة بشأن استعداد الصين لتزويد إيران بصواريخ دفاع جوي، مؤكدا أنه سيشعر بـ”خيبة أمل كبيرة” إذا ثبتت صحة ذلك.

والأربعاء، نشرت وكالة “رويترز” تقريرا أفاد بأن إيران قد تتلقى خلال أسابيع شحنة تضم ما بين 300 و400 منصة صواريخ دفاع جوي صينية الصنع تطلق من على الكتف، في صفقة تقدر قيمتها بما بين 60 و70 مليون دولار.

وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي طهران إلى تعزيز قدراتها الدفاعية قصيرة المدى، وسط مؤشرات على تنامي التعاون العسكري بين إيران والصين.

وردا على سؤال للصحفيين في المكتب البيضاوي بشأن تقرير “رويترز”، قال ترامب: “حسنا، سيكون ذلك أمرا مفاجئا”، مضيفا: “لقد أخبرني الرئيس الصيني شي جين بينغ بوضوح شديد أنه لن يشارك في ذلك، وهو يعلم أنني سأشعر بخيبة أمل كبيرة”.

وأشار إلى أن مثل هذه التطورات قد تحدث في العلاقات الدولية، لكنه لم يكن يتوقع أن تقدم بكين على خطوة من هذا النوع بعد تأكيدات تلقاها من الرئيس الصيني.

في ذات السياق، ذكرت شبكة CNN أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات على استعداد الصين لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة لإيران، في وقت تعمل فيه طهران على تحديث بعض منظوماتها العسكرية بمساعدة شركاء أجانب، في أعقاب التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.

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