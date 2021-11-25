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الجزائر

هكذا علق رئيس مجلس الأمة على زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني إلى المغرب

الشروق أونلاين
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هكذا علق رئيس مجلس الأمة على زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني إلى المغرب

علق رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على زيارة وزير الدفاع الاسرائيلي إلى الرباط ، بالقول “إن زيارة وزير الدفاع الصهيوني بالذات إلى المغرب تستهدف الجزائر”.

أكد رئيس مجلس الأمة، الخميس، في كلمة له عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2022، تمسك الجزائر بموقفها الثابت إزاء القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وشدد قوجيل على أن دعم الجزائر للقضية الصحراوية يستند إلى تاريخ الجزائر الحافل بمناصرة القضايا التحررية في العالم، لكونـها شربت من كأس الاستعمار.

من جهة ثانية، عرج رئيس مجلس الأمة إلى التطورات الأخيرة للعلاقات الجزائرية الفرنسية، مؤكدا أن علاقاتنا مع فرنسا وجب أن تكون وفق أسس واضحة.

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