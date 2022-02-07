هكذا علّقت الصحف السنغالية على تتويج أسود التيرانغا

تغنت الصحف السنغالية بالإنجاز التاريخي لمنتخب أسود “التيرانغا”، المتوج لأول مرة بكأس أمم إفريقيا على حساب المنتخب المصري..

وكتبت صحيفة “ويو سبورت” في تقريرها عن النهائي والتتويج التاريخي: “أنهى منتخب السنغال اللعنة التي حرمتهم من هذا اللقب بفوزهم على مصر بركلات الترجيح”.

أما صحيفة “ريومي” السنغالية، فقالت أن السنغال تمكنت أخيرا من وضع إسمها على قائمة المتوجين بكأس الأمم الإفريقية، لتبلغ النهاية السعيدة، بعد الفشل في 2002 وفي 2019 .

وعلقت صحيفة “تيفي موند” السنغالية على التتويج قائلة: “الأمر استغرق 56 عاما لرؤية منتخب أسود التيرانغا يفوز بأول بطولة أمم أفريقية له.

وأضافت أن اللعنة كسرت أخيرا، والسنغال كانت لها اليد العليا في ضربات الجزاء 4-2، أمام المنتخب المصري في النهائي.

ومن جهتها صحيفة “جون أفريكا”، أشادت بالتتويج، وكتبت “بعد خسارة نهائيين في 2002 و 2019 ، منتخب أسود التيرانغا بطلا لأفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.