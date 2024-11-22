هكذا علّقت فرنسا على مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

علقت فرنسا اليوم الجمعة، 22 نوفمبر، على مذكرتي اعتقال كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يواف غالانت.

ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا اليوم، كتبت فيه “أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال التي طلبها المدعي العام للمحكمة في 20 ماي. وهذا ليس حكما بل إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام.”

ليضيف البيان “تحيط فرنسا علما بهذا القرار. ووفاءً لالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد من جديد تمسكها بالعمل المستقل الذي تقوم به المحكمة، وفقا لنظام روما الأساسي.”

الخارجية الفرنسية قالت إنه “فيما يتعلق بالوضع في غزة، تذكّر فرنسا بأنها دعت دائمًا ومنذ بداية النزاع إلى الاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وهو أمر ملزم لجميع الأطراف، وأدانت انتهاكاته.”

قبل أن تختتم بيانها بـ “الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.”