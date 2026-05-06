هكذا علّقت ميلوني على صورة مزيفة لها انتشرت بين الإيطاليين!

علّقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على صورة مزيفة لها، تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا واسعا بين الإيطاليين.

وحذّرت ميلوني من انتشار الصورة المفبركة التي خضعت لتزييف عميق بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم تصوريها بملابس مثيرة وفي وضعية محرجة.

ونشرت ميلوني الصورة عبر حسابها الرسمي على تويتر مرفقة بتعليق:”في هذه الأيام يتم تداول العديد من الصور الكاذبة لي، التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي ويتم الترويج لها كصور حقيقية من قبل بعض المعارضين النشيطين”.

وأضافت: “يجب أن أعترف بأن الشخص الذي أنشأها، على الأقل في الحالة المرفقة، قد حسّن مظهري كثيرا. لكن يبقى الأمر أنه من أجل الهجوم واختراع الكذب أصبح يستخدم الآن أي شيء حقا”.

وحذرت من أن المشكلة باتت تتجاوزها وأن “الفيديوهات المزيفة العميقة هي أداة خطيرة، لأنها يمكن أن تخدع وتتلاعب وتصيب أي شخص” مؤكدة أنها تستطيع الدفاع عن نفسها أمام تلك الصور المفبركة لكن “الكثيرون لا يستطيعون”.

وأوصت باتباع قاعدة التحقق قبل التصديق، والتصديق قبل المشاركة. لأن ما يحدث لي اليوم، قد يحدث غدا لأي شخص”.

يذكر أن ميلوني سبق وأعربت في مارس الماضي عن غضبها بعد انتشار صور مفبركة لها ولقيادات نسائية أخرى في أوضاع غير لائقة على موقع إلكتروني.

الحادثة أثارت جدلاً حول مدى شمول قوانين “الانتقام الإباحي” لهذه الحالات، خاصة أن الصور معدّلة من مناسبات عامة، فيما قامت الشرطة بالتحقيق في الأمر بعد إغلاق صفحة فيسبوك مشابهة، ودعت الجمهور للإبلاغ عن مواقع مماثلة.