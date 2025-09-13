هكذا علّق أسامة حمدان على محاولة اغتيال قادة حماس في الدوحة

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن محاولة الاحتلال الإسرائيلي اغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة هو “إطلاق نار مباشر” على ورقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف حمدان في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، أن “محاولة اغتيال الوفد هي إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترامب، فإذا كان الإسرائيليون يقبلونها، فالأجدر أن يستمعوا لردّ حماس عليها، لا أن يردّوا بقصف الدوحة ومقر الاجتماع”.

وأشار حمدان إلى أن الموقف الصهيوني منذ رفضه الردّ على ورقة الوسطاء في 18 أوت الماضي كان واضحا بأنه انقلاب على مسار التفاوض، والتوصل إلى تسوية توقف العدوان على غزة وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى.

وعاد حمدان إلى العدوان الصهيوني على الدوحة، وقال إنه “تم تمرير مبادرة جديدة أرسلت للوسطاء والحركة استلمتها في لقاء جمع رئيس وفد الحركة المفاوض الدكتور خليل الحية برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، حيث قدمت هذه الورقة رسميا وعكف وفد الحركة على دراستها وإعداد رد عليها لتأتي محاولة الاغتيال الآثمة والجبانة التي وقعت”.

وتابع، “ننتظر ما ستسفر عنه الجهود والاتصالات التي تبذلها قطر ومصر، لنرى إن كانت هناك نوايا أمريكية للضغط على إسرائيل من أجل وقف نهائي لإطلاق النار”.