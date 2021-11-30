توجه مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة بالشكر الجزيل إلى كل الذين قاموا بدعمه في مسابقة الكرة الذهبية لـ”فرانس فوتبول”، والتي احتل فيها المركز الرابع..

وعلق بن زيمة على حسابه عبر “تويتر” : “شكرا لكل شخص دعمني، فأنا ألعب كرة القدم من أجلكم، ويجب أن أستمر في استعراض قدراتي”.

وغاب بن زيمة عن الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لعلمه أنه لن يحصد الجائزة، وهو الذي كان يطمح للفوز بها لأول مرة في مسيرته، خاصة وأن الفرصة من الصعب أن تكرر بالنسبة لنجم ريال مدريد البالغ من العمر 33 سنة.