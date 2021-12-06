-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هكذا علّق بوقرة على احتمال مواجهة المنتخب المغربي

سليم.ع
  • 747
  • 0
هكذا علّق بوقرة على احتمال مواجهة المنتخب المغربي

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، أن سعي المنتخب الجزائري للفوز على مصر وتصدر المجموعة، ليس الهدف منه تجنب مواجهة المغرب في ربع النهائي.

وأضاف بوقرة في رده على سؤال لصحفي مغربي: ” مباراة مصر هامة وليست حاسمة، لا ننظر للأمر من جانب الحسابات، ومنذ البداية كان هدفنا واضحا وهو إنهاء دور المجموعات في المركز الأول”.

وأكد بوقرة أن المنتخب الجزائري لا يهمه من يتأهل الأول أو الثاني في المجموعة، التي يواجه أحد منتخباتها في ربع النهائي، المغرب ستواجه الجزائر أو مصر، ونتيجة لقاء مصر تحدد من نواجهه.

وقال “الماجيك” في الأخير: ” جئنا إلى هنا من أجل الذهاب بعيدا في المنافسة، وخوض لقاءات ذات مستوى عال، وهدفنا الفوز باللقاءات”.

مقالات ذات صلة
محرز: كنت معجبا بزيدان.. أناصر أولمبيك مرسيليا وهكذا كان حلمي

محرز: كنت معجبا بزيدان.. أناصر أولمبيك مرسيليا وهكذا كان حلمي

حارس مرمى منتخب مصر: “مباراة الجزائر نهائي قبل الأوان”

حارس مرمى منتخب مصر: “مباراة الجزائر نهائي قبل الأوان”

رسميا.. المنتخب المحلّي يتأهّل

رسميا.. المنتخب المحلّي يتأهّل

هذا ما قالته الصحافة التونسية بعد هزيمة “نسور قرطاج”

هذا ما قالته الصحافة التونسية بعد هزيمة “نسور قرطاج”

“مؤامرة صهيونية” وراء “العقوبة” ولست نادما على “المقاطعة”!

“مؤامرة صهيونية” وراء “العقوبة” ولست نادما على “المقاطعة”!

الساورة تتأهّل

الساورة تتأهّل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد