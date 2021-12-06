هكذا علّق بوقرة على احتمال مواجهة المنتخب المغربي

أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة، أن سعي المنتخب الجزائري للفوز على مصر وتصدر المجموعة، ليس الهدف منه تجنب مواجهة المغرب في ربع النهائي.

وأضاف بوقرة في رده على سؤال لصحفي مغربي: ” مباراة مصر هامة وليست حاسمة، لا ننظر للأمر من جانب الحسابات، ومنذ البداية كان هدفنا واضحا وهو إنهاء دور المجموعات في المركز الأول”.

وأكد بوقرة أن المنتخب الجزائري لا يهمه من يتأهل الأول أو الثاني في المجموعة، التي يواجه أحد منتخباتها في ربع النهائي، المغرب ستواجه الجزائر أو مصر، ونتيجة لقاء مصر تحدد من نواجهه.

وقال “الماجيك” في الأخير: ” جئنا إلى هنا من أجل الذهاب بعيدا في المنافسة، وخوض لقاءات ذات مستوى عال، وهدفنا الفوز باللقاءات”.