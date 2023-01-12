هكذا علّق بوقرة على غياب المغرب عن “الشان”

قال مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، في تعليقه على الإمكانية الكبيرة لغياب المغرب عن “شان” الجزائر، أن شعار نسخة الجزائر، مرحبا.

وأضاف بوقرة في ندوة صحفية نشطها رفقة اللاعب أيوب عبد اللاوي، قبل المباراة الافتتاحية أمام ليبيا: ” المنتخبات متواجدة بالجزائر، تحسبا للعرس الإفريقي، والأجواء رائعة، ونتمنى تواجد كل المنتخبات”.

وتابع بوقرة: “الشان فرصة للاعبين المحليين من أجل إبراز مواهبهم، وهناك مواهب كثيرة في القارة الإفريقية، والشان فرصة للاعبين الذين سيكونون تحت أنظار العديد من الأندية الأوروبية”.

من جهة أخرى أكد بوقرة أن المنتخب الوطني محفز لدخول “الشان” بقوة، خاصة وأنه يلعب أمام جمهوره.

وتابع: ” كل الظروف مواتية والآن علينا القيام بعملنا”.

ووجه كل من بوقرة وأيوب عبد اللاوي رسالة إلى الجماهير الجزائرية، للحضور بقوة، ومساندة المنتخب الوطني للمحليين.