-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هكذا علّق بوقرة على غياب المغرب عن “الشان”

عمر سلامي
  • 3732
  • 0
هكذا علّق بوقرة على غياب المغرب عن “الشان”
أرشيف
مجيد بوقرة

قال مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة، في تعليقه على الإمكانية الكبيرة لغياب المغرب عن “شان” الجزائر، أن شعار نسخة الجزائر، مرحبا.

وأضاف بوقرة في ندوة صحفية نشطها رفقة اللاعب أيوب عبد اللاوي، قبل المباراة الافتتاحية أمام ليبيا: ” المنتخبات متواجدة بالجزائر، تحسبا للعرس الإفريقي، والأجواء رائعة، ونتمنى تواجد كل المنتخبات”.

وتابع بوقرة: “الشان فرصة للاعبين المحليين من أجل إبراز مواهبهم، وهناك مواهب كثيرة في القارة الإفريقية، والشان فرصة للاعبين الذين سيكونون تحت أنظار العديد من الأندية الأوروبية”.

من جهة أخرى أكد بوقرة أن المنتخب الوطني محفز لدخول “الشان” بقوة، خاصة وأنه يلعب أمام جمهوره.
وتابع: ” كل الظروف مواتية والآن علينا القيام بعملنا”.

ووجه كل من بوقرة وأيوب عبد اللاوي رسالة إلى الجماهير الجزائرية، للحضور بقوة، ومساندة المنتخب الوطني للمحليين.

مقالات ذات صلة
ضربة جدّ موجعة لـ “بن بوعلي”

ضربة جدّ موجعة لـ “بن بوعلي”

محرز يواصل حصد الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي الإنجليزي

محرز يواصل حصد الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي الإنجليزي

تكوين 35 مليون طفل في كرة القدم

تكوين 35 مليون طفل في كرة القدم

الخليفي يحوّل منظاره باتجاه الأندية الإنجليزية

الخليفي يحوّل منظاره باتجاه الأندية الإنجليزية

“الخضر” يتسلحون بالأرض والجمهور لتحقيق أفضل انطلاقة

“الخضر” يتسلحون بالأرض والجمهور لتحقيق أفضل انطلاقة

غوارديولا يشيد برياض محرز ويحدد أسباب تألقه

غوارديولا يشيد برياض محرز ويحدد أسباب تألقه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد