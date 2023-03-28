-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هكذا علّق مانشستر سيتي على تأهل محرز رفقة “الخضر” إلى الكان

عمر سلامي
  • 60
  • 0
هكذا علّق مانشستر سيتي على تأهل محرز رفقة “الخضر” إلى الكان
ح.م
رياض محرز

أشار نادي مانشستر سيتي، إلى مساهمة قائد المنتخب الوطني رياض محرز في تأهل “الخضر” إلى كان2023 بكوت ديفوار.

وهنأ نادي مانشستر سيتي لاعبه رياض محرز على التأهل إلى نهائيان كأس إفريقيا، عقب الفوز على النيجر بهدف دون رد في ملعب رادس، بتونس.

وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: ” محرز قدم مساعدة حاسمة مع الجزائر، في التأهل إلى كأس إفريقيا”.

وجاء في مقال لموقع مانشستر سيتي: “لعب جناح السيتي رياض محرز 90 دقيقة كاملة، وقدم مساعدة حاسمة حيث ساعد الجزائر في الفوز 1-0 على النيجر، وبالتالي ترسيم التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023”.

وأضاف موقع النادي الإنجليزي: “محرز قدم تمريرة حاسمة في الدقيقة السادسة لهدف المباراة الوحيد، ومكنت كرة بينية بغداد بونجاح من تسديدة بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى، ويسجل الهدف.

مقالات ذات صلة
عوار يتفاعل مع “الخضر” قبل مواجهة النيجر

عوار يتفاعل مع “الخضر” قبل مواجهة النيجر

هذا ما قاله دراجي بعد إقصاء الملاكمة إيمان خليف

هذا ما قاله دراجي بعد إقصاء الملاكمة إيمان خليف

سليماني خامس أفضل الأفارقة تسجيلا للأهداف مع المنتخب

سليماني خامس أفضل الأفارقة تسجيلا للأهداف مع المنتخب

الاتحاد الدولي يُقْصِي الملاكمة “خليف” من خوض النّهائي العالمي

الاتحاد الدولي يُقْصِي الملاكمة “خليف” من خوض النّهائي العالمي

لاعب إسباني سابق بِرُتبة زعيم مُنظّمة إجرامية تُتاجر بِالمُخدّرات

لاعب إسباني سابق بِرُتبة زعيم مُنظّمة إجرامية تُتاجر بِالمُخدّرات

هذا هو ترتيب سليماني ومحرز في قائمة أفضل هدافي المنتخبات الإفريقية

هذا هو ترتيب سليماني ومحرز في قائمة أفضل هدافي المنتخبات الإفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد