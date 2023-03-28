هكذا علّق مانشستر سيتي على تأهل محرز رفقة “الخضر” إلى الكان

أشار نادي مانشستر سيتي، إلى مساهمة قائد المنتخب الوطني رياض محرز في تأهل “الخضر” إلى كان2023 بكوت ديفوار.

وهنأ نادي مانشستر سيتي لاعبه رياض محرز على التأهل إلى نهائيان كأس إفريقيا، عقب الفوز على النيجر بهدف دون رد في ملعب رادس، بتونس.

وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: ” محرز قدم مساعدة حاسمة مع الجزائر، في التأهل إلى كأس إفريقيا”.

وجاء في مقال لموقع مانشستر سيتي: “لعب جناح السيتي رياض محرز 90 دقيقة كاملة، وقدم مساعدة حاسمة حيث ساعد الجزائر في الفوز 1-0 على النيجر، وبالتالي ترسيم التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023”.

وأضاف موقع النادي الإنجليزي: “محرز قدم تمريرة حاسمة في الدقيقة السادسة لهدف المباراة الوحيد، ومكنت كرة بينية بغداد بونجاح من تسديدة بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى، ويسجل الهدف.