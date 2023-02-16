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رياضة

هكذا علّق محرز على الفوز أمام أرسنال

عمر سلامي
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هكذا علّق محرز على الفوز أمام أرسنال
ح.م
رياض محرز في مباراة أرسنال

عبّر نجم مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز عن سعادته بالفوز المحقق أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي.
وقال محرز على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “معركة كبيرة وانتصار حاسم الليلة”.
وأضاف: ” لكن الشيء الأكثر أهمية المقدمة”.

وشارك محرز أساسيا في اللقاء، واستبدل في د61، حيث ظهر النجم الجزائري محبطا وصافح مدربه ببرود غير مألوفة، إذ لم يكن يتوقع أن يتم استبداله سريعا، لا سيما في ظل تحسن مردوده في الشوط الثاني.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف واحد، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.
وبفضل الفوز المحقق التحق السيتي بأرسنال في صدارة “البريمرليغ” بـ51 نقطة.

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