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رياضة

هكذا علّق مدرب المنتخب المصري على مواجهة الجزائر

سليم.ع
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هكذا علّق مدرب المنتخب المصري على مواجهة الجزائر
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مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش

تحدث مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش عن المباراة المنتظرة أمام الجزائر، هذا الثلاثاء، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات..

وقال كيروش في ندوة صحفية بعد الفوز على السودان بخماسية، أنه يجب التعامل مع مباراة الجزائر ببساطة، وعلى أنها لقاء بثلاث نقاط، مشددا في نفس الوقت على ضرورة احترام المنتخب الجزائري.

وأكد منتخب “الفراعنة” أن أفضل طريقة لمواجهة الجزائر هي الاسترجاع جيدا، وتصحيح بعض الأخطاء وبعدها التفكير في الخطة اللازمة لتطبيقها في المباراة”.

وأضاف كيروش: “من حق الجميع أن يحلم وكل المدربين هنا يحلمون بحصد كأس العرب، لكن في نفس الوقت بطولة مثل هذه يكون الهدف منها منح اللاعبين فرصة لاكتساب الخبرات”.

وعبّر مدرب المنتخب المصري عن سعادته بالفوز بخماسية على السودان وتصدر المجموعة، قبل الجولة الأخيرة وقال : ” الفوز بخماسية نظيفة ليس بالأمر السهل.. أطالب اللاعبين دائما بأن يتحدوا والأهم هو الروح الجماعية”.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة رفقة المنتخب الجزائري، بالتساوي في النقاط وعدد الأهداف المسجلة، قبل اللقاء الذي يجمعهما في الجولة الثالثة، للحسم في متصدر المجموعة، قبل دخول المنتخبين الدور ربع النهائي.

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