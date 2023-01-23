هكذا علّق مدرب كوت ديفوار على مواجهة الجزائر في ربع النهائي

أكد مدرب منتخب كوت ديفوار للمحليين، سوهاليو هايدرا، أن مباراة الجزائر في ربع النهائي، ستكون في غاية الصعوبة، بسبب ضغط الجماهير الغفيرة.

وقال مدرب “الفيلة” في تصريحات له، عقب مباراة أوغندا: ” متخوف من ضغط الجمهور الجزائري الرائع أكثر من خوفي من مواجهة المنتخب الجزائري”.

وأضاف المدرب سوهاليو هايدرا، في تصريحات نقلتها صفحة بطولة الشان، على “فايسبوك”: ” الجزائر منافس من العيار الثقيل يجب أن نكون أقوياء من الناحية الذهنية أمامهم”.

وستلعب مباراة المنتخب المحلي الجزائري، ونظيره الإيفواري، الجمعة المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وستعرف المباراة حضورا جماهيريا غفيرا، كون أن التذاكر الخاصة باللقاء، نفذت في ظرف قياسي.