هكذا علّق مشاهير جزائريون وعرب على ذكرى الاستقلال الـ59!

علق مشاهير جزائريون وعرب، الاثنين 5 جويلية، على ذكرى الاستقلال الـ59، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدات وتدوينات مميزة تنبض اعتزازا بالثورة المجيدة، وتحاكي الحرية في أجمل معانيها.

نجمة قناة الجزيرة، الإعلامية الجزائرية، خديجة بن قنة، تحدثت بكل فخر عن المناسبة، وحيت العالم من المعلم التاريخي الخاص بالشهداء.

وكتبت بن قنة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “من جزائر الحرية الاستقلال.. بلد المليون ونصف المليون شهيد.. صباح الأنفة والعزة والفخر بمناسبة ذكرى استقلال بلدي الحبيب.. صباح الحرية لكل من يتوق لها ويخوض معركتها في كل مكان.. صباحكم استقلال من معلم الشهداء.. مقام الشهيد بالجزائر العاصمة”.

حفيظ دراجي، المعلق الرياضي الجزائري بقناة بيين سبوتس القطرية، ورفيق أفراح الجزائريين في المباريات المصيرية، غرد على تويتر: “حتى و إن أجبرتني الأيام على الرحيل ، فلا يمكنها أن تجبر قلبي على نسيانك، ونسيان أفضالك علي، و تضحيات الشهداء والمجاهدين والمناضلين على مدى أكثر من قرن من الزمن.. أنت في القلب يا وطني، أول وآخر حب، وكل الحب..

تحيا الجزائر”.

من جانبه الإعلامي والمنتج اللبناني ريكاردو كرم، تفاعل بكل حب مع ذكرى استقلال الجزائر، وتمنى أن يسلم المشعل للشباب كي يعانقوا أحلامهم.

وكتب ريكاردو عبر حسابه على تويتر: “اليوم تحيي الجزائر ذكرى الاستقلال الـ59 الذي حقّقته ثورة المليون ونصف المليون شهيد. هذا العيد يُطلَق عليه اسم عيد “الاستقلال والشباب” حيث تعلو المطالب بضرورة تسليم المشعل للشباب.تحية إلى الشعب الجزائري كلّه على أمل أن يكون الـ5 من يوليو تاريخ جامع نحو حرية يعانق فيها الشباب أحلامهم”.

الإعلامية الجزائرية بقناة بيين سبورتس، آنيا الأفندي، اختارت أن تحيي الذكرى بطريقتها الخاصة، حيث نشرت عبر تويتر صورتها إلى جانب العلم الوطني، واكتفت بأخذ بيت من النشيد الوطني: ” و عقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا… فاشهدوا… فاشهدوا..”.

وبدوها الفنانة اللبنانية كارمن لبس تمنت للجزائر دوام الأمن والأمان، وعبرت عن حبها الكبير للشعب الجزائري، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي علة تويتر.

رجل الأعمال الفلسطيني، المقيم بأمريكا، بشار المصري، عبر في ذكرى استقلال الجزائر عن حاجة شعبه للحرية والعيش بكرامة من أجل تحقيق الاستقلال وبناء دولة، حيث غرد علة تويتر: “مليون شهــيد جزائري في سبيل الحرية.. ونحن اليوم بأمس الحاجة للحرية والعيش بكرامة لنصل إلى الاستقلال وبناء دولتنا.. من فلسطين للجزائر… بنحبكم بزاف”.

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، كتبت عبر حسابها على تويتر: “عيد استقلال الجزائر.. يارب يحفظ هالبلد والسلام دائما موجود ويحمي الشعب العظيم”.

المعلق الرياضي القطري محمد السعدي، ارتأى أن يعيد نشر تغريدة كان قد نشرها العام الماضي في نفس المناسبة، حيث استعرض أبرز ملاعب كرة القدم وارتباطها بالتواريخ والشهداء.

وعبرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن فخرها واعتزازها ببلدها، مطلقة عليها اسم بلاد المفاخر، ومؤكدة بأن الروح لها تهون، حيث غردت على تويتر: “ها اعتز وبها افخر بلاد المفاخر لها الروح تهون.. كل عام وبلادي الجزائر بخير وأمن وأمان.. اللهم إحفظ بلادنا علم الجزائر”.