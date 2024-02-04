هكذا فبركت عارضة أزياء هندية وفاتها.. حتى ويكيبيديا حدثت سيرتها! (فيديو)
ضجت المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن فبركة عارضة أزياء هندية لوفاتها، وتحديث موسوعة ويكيبيديا لسيرتها.
وبحسب التقارير الواردة في هذا الشأن فقد اعترفت العارضة الشهيرة بونام باندي بفبركة قصة رحيلها عن العالم لهدف نبيل!
القصة بدأت حين كتبت صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي أنها توفيت بعد معركة مع مرض سرطان عنق الرحم، وشكك متابعون في صحة الخبر بسبب صور نُشرت لها قبل أربعة أيام تبدو فيها بصحة جيدة، على متن قارب في ولاية غوا الهندية.
عرض هذا المنشور على Instagram
ونقلت الصحف المحلية خبر وفاة العارضة الشهيرة بسرطان عنق الرحم، كما تم تحديث صفحتها على “ويكيبيديا” أيضًا، لتطل بعدها معلنة أنها لا تزال على قيد الحياة، معترفة لمتابعيها، البالغ عددهم 1.3 مليون شخص، في مقطع فيديو على “إنستغرام” أن ذلك كان مجرد خدعة.
وأشارت إلى أن هدفها كان جذب الانتباه إلى قضية سرطان عنق الرحم فقط، وعلى إثر ذلك، تعرضت لانتقادات لاذعة، حيث اعتبر الكثيرون تصرفها غير أخلاقي ويندج في سياق التلاعب بمشاعر الآخرين.
هاذي اسمها بونام باندي عارضة ونجمة تلفزيون الواقع، المهم هي عندها سرطان بعنق الرحم، امس اعلنت مديرة اعمالها انها ماتت وانها حاربت المرض بشجاعة، اليوم بونام نزلت الفيديو هذا 👇🏻 وقالت انها عايشة وان اعلانها عن وفاتها هو مجرد وسيلة لنشر الوعي بالمرض اللي يقتل آلاف الناس بالعالم pic.twitter.com/OckQ5aeeif
— هديل | हदील (@Hadcai) February 3, 2024
واقتحمت بونام باندي عالم الأزياء في عام 2010، حيث اكتسبت شهرتها سريعا بسبب جرأتها التي فاقت كل التصورات، ومتابعين يذكرون كيف نفذت وعدها بالتعري عقب فوز منتخب الكريكت الهندي بكأس العالم عام 2011.
وبحصوص سرطان عنق الرحم فينتشر بشكل كبير في الهند، حيث يعتبر مشكلة صحية تواجهها البلاد وتستدعي الوعي والتوعية المستمرة.