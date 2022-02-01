هكذا فضل “السلطان” بلايلي أوروبا على البقاء في الخليج

مثلما وعد به الجزائريين بعد الكأس العربية

يستحق نجم المنتخب الوطني ومحبوب الجماهير الجزائرية، يوسف بلايلي، تحية تقدير واحترام كبيرين بعد التضحية الكبيرة التي قام بها، أول أمس، بانضمامه إلى نادي بريست الفرنسي، وترسيم احترافه بأوروبا، مثلما كان وعد به الجزائريين بعد تتويجه رفقة المنتخب الوطني بالكأس العربية التي احتضنتها قطر منذ أسابيع..

بلايلي الذي كان بإمكانه الالتحاق بأي ناد أو بطولة في الخليج مقابل صفقة خيالية، لكنه رفض كل العروض التي وصلته، وكم كانت عديدة وكبيرة، وفضّل الانتقال إلى أوروبا والتضحية من أجل الجزائر والمنتخب الوطني، وهذا تحسبا للمباراة المزدوجة التي تنتظره رفقة “محاربي الصحراء” نهاية شهر مارس المقبل أمام الكاميرون من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل إلى المونديال القطري 2022.

بلايلي يستحق منا اعتذارا كبيرا، وكذلك والده ووكيل أعماله حفيظ بلايلي، الذي وعكس كل ما قيل بشأنه، والانتقادات التي طالته بسبب نجله، والاتهامات التي وجهت له والتي وصفته بالجشع ومحاولة كسب المال على حساب مشوار ومستقبل ابنه الرياضي، لكنه في الأخير عرف كيف يتصرف بذكاء وبهدوء، ويرافق ابنه مرة أخرى مثلما كان رافقه في المرة الأولى للعودة من جديد إلى التألق بعد ابتعاده سنتين عن الميادين.

بلايلي وبالرغم من كل الشكوك التي حامت حول قدرته على الاحتراف في أوروبا وإيجاد ناد، إلا أنه لم يرتبك وبقي واثقا من نفسه إلى اللحظة الأخيرة، ليأتي الفرج في الأنفاس الأخيرة من إسدال الستار عن “الميركاتو” الشتوي والإعلان عن التحاقه بتشكيلة “بريست” الفرنسي لمدة خمسة أشهر قابلة للتجديد لثلاث سنوات.

بلايلي وإن كان لم يمض في ناد أوروبي كبير، لكنه سيلعب في بطولة محترمة ومحترفة بكل المقاييس تضم أحسن لاعب في العالم، هو الأرجنتيني ليونال ميسي، وسيقارع فيها أحسن الأسماء، وسيسمح له نادي بريست من تجديد طاقته وإعادة شحن بطارياته قبل الموعد الحاسم الذي ينتظر المنتخب الوطني، في وقت أن قيمته الفنية كلعب خارق للعادة أمر بديهي لا شك فيه.

بلايلي أثبت مرة أخرى أنه جزائري قح ومن طينة الأبطال الكبار، ويستحق احترام وتقدير وحب الجزائريين له، الذين سيجدّدون ثقتهم في “السلطان” كما يلقبونه للعودة أكثر قوة ورفع التحدي خلال المواجهة المصيرية التي تنتظره مع المنتخب الوطني شهر مارس القادم أمام المنتخب الكاميروني، وتحقيق حلم 45 مليون جزائري في التأهل إلى العرس الكروي العالمي وتجديد التألق على الأراضي القطرية إن شاء الله.

بلايلي سعيد بالانضمام لبريست الفرنسي ويرفع تحديا جديدا

عبر الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي بريست الفرنسي في آخر ساعات الميركاتو الصيفي، منهيا بذلك فترة بطالته التي استمرت لشهر كامل منذ فسخ عقده مع نادي قطر القطري الشهر الماضي، ومريحا الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي كان ينتظر إيجاد فريق بعد أن لعب كأس أمم إفريقيا دون ناد، الأمر الذي يجعله يحضر لمباراة الكاميرون في الدور الفاصل في كأس العالم في أحسن الظروف.

وكان، ليلة الإثنين، يوسف بلايلي (29 عامًا) أنهى حالة الترقب التي تخص مستقبله الاحترافي وحسم وجهته، بعد أن انتقل بشكل رسمي إلى نادي ستاد بريست الفرنسي خلال آخر يوم من سوق الانتقالات الشتوية في البطولات الخمس الكبرى بأوروبا، ووقع بلايلي، بطل كأس العرب 2021 في قطر، عقدا يمتد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، مع إمكانية تمديده 3 سنوات مع النادي الفرنسي، الذي يحتل المركز 13 في الدوري الفرنسي، لينضم بذلك إلى مواطنه لاعب الوسط هاريس بلقبلة، وفي أول تعليق له على هذا الانتقال، قال بلايلي: “مرحبا، أنا سعيد جدا بالانتقال إلى صفوف بريست، وأنا فخور جدا بالتعاقد مع هذا النادي”.

إلى ذلك، كان نادي بريست الفرنسي قد دخل على خط المفاوضات للتعاقد مع بلايلي، الذي كان حرّا من أي التزام منذ شهر ديسمبر، تاريخ فسخ عقده مع نادي قطر القطري، إذ كثّفت إدارة النادي الفرنسي الاتصالات مع وكلاء أعمال بلايلي لإقناعه بحمل ألوان النادي، وهو ما نجحت فيه أخيرا، وتعد هذه المرة الثانية التي يخوض فيها نجم الترجي التونسي الأسبق، تجربة في الدوري الفرنسي، بعد تلك التي قادته إلى نادي أونجي خلال الموسم 2017/2018، ولم تكن موفقة على الإطلاق، إذ لم يظهر اللاعب سوى في مباراة وحيدة، قبل أن يفسخ عقده ويتعاقد مع الترجي التونسي في جانفي 2018.

وكان والد يوسف بلايلي، وهو وكيل أعماله في نفس الوقت، قد تلقى عروضا عديدة لضم نجله أبرزها عرضان مغريان من ناديي التعاون السعودي والجزيرة الإماراتي، لكن دخول نادي بريست الفرنسي على الخط جعله يتريث قليلا قبل حسم وجهة نجله، على اعتبار أن الأخير يفضل اللعب في أوروبا، وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير سابق، عن أن عرض نادي الجزيرة الإماراتي لضم بلايلي كان الأعلى من الناحية المالية مقارنة بعرض نادي التعاون السعودي، الذي اقترح راتبا سنويا يقدر بـ3.5 مليون دولار على النجم الجزائري، لكن اللاعب فضّل، في الأخير، اللعب في أوروبا ولو براتب أقل، كي يستعيد لياقته ويحافظ على مكانته في المنتخب الوطني وحتى يكون في أفضل أحواله عند مواجهة منتخب الكاميرون شهر مارس المقبل، كما أن بلايلي يريد رفع التحدي والتأكيد على قدرته في النجاح بالدوري الفرنسي بعد أن خرج من الباب الضيق في تجربته السابقة مع نادي أنجي.

هريس بلقبلة سعيد بالتحاق بلايلي ببريست

أبدى متوسط ميدان المنتخب الوطني، هريس بلقبلة، سعادته الكبيرة بانضمام زميله ومواطنه، يوسف بلايلي، إلى تشكيلة نادي بريست الفرنسي، مشيرا بأن ذلك سيزيد من رغبته في تحقيق حلم التواجد مع الفريق الوطني في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ونشر بلبقلة عبر حسابه الشخصي على موقع “أنستغرام” تغريدة أرفقها بصورة رفقة “السلطان” بلايلي، خلال تدريبات المنتخب الوطني كاتبا فيها: “أهلا أخي”. ومن دون شك، سيستفيد يوسف بلايلي كثيرا من تواجد لاعب مثل بلقبلة في تشكيلة نادي بريست، الذي يعتبر أحد اللاعبين الأساسيين والمهمين في الفريق الفرنسي، حيث سيسهل له الأمور ويساعده على التأقلم والاندماج بسرعة في الفريق.