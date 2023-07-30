هكذا قادت شوكولاطة “كيندر” و”كيت كات” كويتيا إلى السجن

قضت محكمة الجنح في الكويت بحبس مواطن من أرباب السوابق لمدة سنة عن تهمة سرقة “23 كرتون كيت كات”، و”20 كرتون دايري ميلك” و”12 كرتون كندر” بقيمة إجمالية 377 دينارا .

وقالت وسائل إعلام كويتية أن تحريات المباحث في الكويت وكذلك بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة في المكان دلت على التحقق من قيام المتهم بالسرقة في شهر فبيفري بداية هذا العام.

حبس مواطن #كويتي سرق 23 كرتون كيت كات و20 كرتون كادبوري و12 كرتون كندر بقيمة إجمالية 377 دينارا من أحد فروع جمعية السالمية التعاونية#العربية pic.twitter.com/ch5ctydv4U — S.characters (@scharacter123) July 29, 2023

واعترف المتهم بالسرقة أمام جهات التحقيق بعد مواجهته بالأدلة ولقطات كاميرا المراقبة، حيث حكم عليه بتلك العقوبة القاسية لمدة سنة من قبل محكمة الجنح الكويتية.