هكذا قتلت ممرضة بريطانية 7 رضّع وشرعت في قتل 10 آخرين

أقدمت ممرضة بريطانية على قتل 7 أطفال حديثي الولادة، وشرعت في قتل 10 آخرين عن طريق حقنهم بالهواء والأنسولين.

وقالت هيئة المحلفين أثناء المحاكمة التي انعقدت في مدينة مانشيستر، إن لوسي ليتبي (32 سنة) التي تعمل في مستشفى كونتيسة تشيستر، ارتكبت جرائم قتل سابقة خلال الفترة الواقعة بين جوان 2015 وجوان 2016.

وذكرت المحكمة أن لوسي قامت أثناء عملها بالليل بحقن الأطفال عبر أنبوب في الدورة الدموية، وفي حالات أخرى تم حقنهم بالأنسولين من خلال كيس التغذية، مما عجل بوفاتهم، أو تدهورت حالتهم الصحية بشكل لا يمكن معه إنعاشهم، وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية.

من بين هؤلاء الأطفال، رضيع يبلغ من العمر 24 ساعة فقط، قامت ليتبي بحقنه بالهواء، مما أدى إلى وفاته بعد 90 دقيقة فقط، في حين حاولت الممرضة قتل أخته التوأم في اليوم التالي بنفس الطريقة.

وعُرض على هيئة المحلفين رسمًا بيانيًا يشير إلى أن ليتبي كانت الممرضة الوحيدة التي تعمل أثناء المناوبة الليلة التي توفي الأطفال الرضع فيها.

ولم تكتف الممرضة بقتل الأطفال، وفق الادعاء، بل عملت على تصفح حسابات ذوي الضحايا “فيسبوك”، بعد وقوع الجرائم.

ورغم أنه لم تتم إدانة الممرضة بعد، لكن يبدو أن إدانتها مؤكدة، حيث لفت المدعي العام أنه رغم تباين أدوات الاعتداء على الأطفال، إلا أن الأمر المشترك هو الحضور المستمر للممرضة المتهمة في المكان، أثناء المناوبة الليلية.