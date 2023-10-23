هكذا قرر الاحتلال معاقبة “طفلة المناخ” السويدية بسبب تضامنها مع غزة!

غريتا تونبرغ، أو "طفلة المناخ" كما تلقب

قرر الاحتلال الإسرائيلي معاقبة غريتا تونبرغ، أو “طفلة المناخ” كما تلقب، بشطب اسمها من المناهج الدراسية بسبب تضامنها مع غزة.

وقالت وزارة تعليم الاحتلال، الإثنين 23 أكتوبر 2023، إنها بصدد شطب الناشطة المناخية، من المناهج الدراسية الإسرائيلية بعد نشرها صورة تضامنت فيها مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي همجي منذ 17 يوماً.

وكانت”طفلة المناخ”، قد نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على موقع إكس صورة لها برفقة أصدقاء وهي تحمل لافتة كُتب عليها “قف مع غزة”، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وكتبت تعليق: “اليوم نضرب تضامناً مع فلسطين وغزة. يحتاج العالم إلى التحدث والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين”.

وجاء رد الوزارة بالقول: “حماس منظمة إرهابية مسؤولة عن قتل 1400 إسرائيلي بريء، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، واختطفت أكثر من 200 شخص إلى غزة.. هذا الموقف سيحرمها (غريتا تونبرغ) من أن تكون قدوة تربوية وأخلاقية، ولم تعد مؤهلة لتكون مصدر إلهام ومعلمة للطلاب الإسرائيليين”.

وذكر الاحتلال الإسرائيلي عدد قتلاه، متناسيا جرائمه البشعة ومجازره الوحشية التي خلفت آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال، على مرأى ومسمع العالم.

يذكر أن غريتا تونبرغ، البالغة 20 عاما، ناشطة سويدية تعمل على وقف الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

في أوت 2018، أصبحت شخصية بارزة في الإضراب المدرسي الأول للمناخ خارج مبنى البرلمان السويدي، وفي نوفمبر 2018، تحدثت في تيديكس ستوكهولم TEDxStockholm، أما في ديسمبر، فألقت كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، كما دُعيت للتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

في عام 2019، اختارت مجلة تايم الأمريكية غريتا تونبرغ شخصية العام بعد أن تحولت إلى مصدر إلهام لملايين الأطفال والشباب حول العالم والانخراط في الدفاع عن كوكب الأرض. وبهذا أصبحت غريتا أصغر شخصية تختارها المجلة كشخصية للعام منذ أن بدأت بهذا التقليد عام 1927.