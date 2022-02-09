هكذا كافأ الرئيس السنغالي أسود التيرانغا نظير الإنجاز التاريخي

خصص رئيس السنغال، ماكي سال، مكافآت كبيرة، لمنتخب أسود التيرانغا، نظير تحقيقهم الإنجاز التاريخي، وتتويجهم بكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى..

ومنح رئيس السنغال أموالا وأرضا للاعبي المنتخب السنغالي وأعضاء الطاقم الفني، تكريما لهم على اللقب القاري.

وأوضح حساب الرئاسة السنغالية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن اللاعبين والجهاز الفني سيحصلون على 50 مليون فرنك إفريقي وهو ما يعادل 76 ألف يورو، وقطعة أرض مساحتها 200 متر مربع في داكار.

كما منح الرئيس السنغالي للاعبين والطاقم الفني قطع أرضية بمساحة 500 متر مربع في المدينة الجديدة ديامنياديو، وهي مدينة قيد الإنشاء تبعد حوالي 30 كلم عن العاصمة داكار.