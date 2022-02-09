هكذا كافأ الرئيس السنغالي أسود التيرانغا نظير الإنجاز التاريخي
خصص رئيس السنغال، ماكي سال، مكافآت كبيرة، لمنتخب أسود التيرانغا، نظير تحقيقهم الإنجاز التاريخي، وتتويجهم بكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى..
ومنح رئيس السنغال أموالا وأرضا للاعبي المنتخب السنغالي وأعضاء الطاقم الفني، تكريما لهم على اللقب القاري.
وأوضح حساب الرئاسة السنغالية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن اللاعبين والجهاز الفني سيحصلون على 50 مليون فرنك إفريقي وهو ما يعادل 76 ألف يورو، وقطعة أرض مساحتها 200 متر مربع في داكار.
Le Président @Macky_Sall a décoré à titre exceptionnel, dans l’Ordre national du lion les membres de la délégation sénégalaise à la #CAN2021.Les joueurs et le staff technique recevront chacun 50 millions de FCFA, un terrain de 200 m2 à Dakar et un terrain de 500 m2 à Diamniadio. pic.twitter.com/NVbqXNqtI3
— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) February 8, 2022
كما منح الرئيس السنغالي للاعبين والطاقم الفني قطع أرضية بمساحة 500 متر مربع في المدينة الجديدة ديامنياديو، وهي مدينة قيد الإنشاء تبعد حوالي 30 كلم عن العاصمة داكار.