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رياضة

هكذا كافأ ميسي زملاءه في منتخب الأرجنتين

عمر سلامي
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هكذا كافأ ميسي زملاءه في منتخب الأرجنتين
ح.م
هدية ثمينة من ميسي لزملائه في منتخب الأرجنتين

حرص النجم ليونيل ميسي، على مكافأة زملائه في منتخب الأرجنتين ، حيث أرسل لهم هدايا ثمينة، بعدما ساعدوه على إحراز لقب كأس العالم في قطر.
وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن ميسي اشترى 35 هاتفا محمولا مطليا بالذهب، يحمل كل منها اسم زميل له ورقم القميص وشعار منتخب الأرجنتين، وكذلك الأمر بالنسبة للجهاز المعاون.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة آي ديزاين غولد أن ميسي تواصل معه بعد شهرين من الفوز بلقب مونديال 2022، لطلب هدية لزملائه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن ميسي لم يكن يريد الساعات المعتادة، وأنه اقترح عليه هواتف محمولة “آي فون” منقوشة بالذهب، وأعجبته الفكرة.

وقالت “ذا صن”  أن هذه الهدايا كلفت ليونيل ميسي 175 ألف جنيه إسترليني.

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