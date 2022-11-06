هكذا كانت ردود الفعل بعد إشهار نجمة فرنسية إسلامها من الحرم المكي

تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لنجمة تلفزيون الواقع، العارضة الفرنسية مارين الحيمر وهي تشهر إسلامها من الحرم المكي.

واحتفى مسلمون كثيرون بالنجمة الفرنسية، ذات الأصول المغربية المصرية التي تخلت عن كل مغريات الشهرة ونطقت بالشهادتين في بيت الله.

ونشرت الحيمر مقاطع فيديو على صفحتها المعرفة على انستغرام والتي يتابعها عليها نحو 1.4 مليون متابع.

وأعاد علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نشر صور ومقاطع فيديو لحظة إعلان الحيمر إسلامها على صفحته الرسمية بتويتر.

وقال القرة داغي بتعليق: “نحن ندرك أن الإسلام يطير بجناحي المعرفة والحرية، ونعلم أن الفضائل تنمو في الحريات.. عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها لافتةً إلى إنها أسلمت قبل أشهر، ولم تفصح عن ذلك إلا الأربعاء.. إسلامنا نثق بمنظومته العقلية والتشريعية.. بارك الله بالأخت”.

وولدت مارين الحيمر في جويلية 1993، في بوردو (جنوبي فرنسا)، ولها أخت توأم تدعى أوشيان الحيمر، كما اشتهرت بعدد من برامج تلفزيون الواقع منها “أمراء الحب” و”المارسيليون في دبي”.

بالفيديو.. نجمة تلفزيونية فرنسية تعلن اعتناقها الإسلام

أكدت نجمة برامج تلفزيون الواقع الفرنسية مارين الحيمر يوم الأربعاء، اعتناقها الإسلام منذ عدّة أشهر، ووصفت قرارها بأنه كان “خيار القلب والروح والعقل”.

ونشرت الحيمر (29 سنة) صورا ومقاطع فيديو على حساباتها الاجتماعية، تظهر نطقها للشهادتين، وأداءها مناسك العمرة.

وقالت الحيمر التي يتابعها أكثر من مليون شخص على إنستغرام: “هناك طرق يجب أن تسلكها لوحدك، من دون عائلة أو أصدقاء، لتكون بينك وبين الله فقط”.

وأضاف:”كان البعض على علم باعتناقي الإسلام، إلا أن كثيرين لا يزالون يسألون عن الأمر. وهذا ما دفعني إلى إعلانها بشكل رسمي، بعد كثير من التحفّظ”.

وأكدت مارين، التي ظهرت في صورها الجديدة وهي ترتدي الحجاب:”لقد كان اختيار الروح، والقلب، والعقل. أنا أعيشه بكل حرية وفخر”.