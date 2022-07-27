هكذا كانت ردود فعل نساء بعد تخصيص شاطئ لهن في بولوغين بالعاصمة!

عبّرت مجموعة من النسوة عن سعادتهن الغامرة بعد تخصيص شاطئ لهن في بولوغين بالعاصمة من أجل الاستمتاع بوقتهن بعيدا عن أعين المتطفلين من الرجال.

وأثنت إحدى السيدات على أبناء حي باب الواد الذين شاركوا في مبادرة تخصيص الشاطئ لهن كي يتمكن من السباحة دون حرج، حيث قالت: “ولاد باب الواد فيهم النيف .. بسبابهم بناتنا يعوموا مستورات”.

وبمنتهى العفوية تحدثت “خالتي عائشة” عن استمتاعها بوقتها مطالبة الرئيس تبون بتخصيص شاطئ للنساء على مدار العام وليس ليوم أو نصف يوم فقط.

وقال أحد الشباب أن والدته تسكن أمام البحر منذ أزيد من 40 سنة ولكنها لا تنزل إليه بسبب تواجد الرجال، فيما أعربت الوالدة التي تغطي وجهها بـ “العجار” عن سعادتها الكبيرة.

يذكر أنه تم تخصيص شاطئ ليدان في بولوغين للنساء فقط، كل يوم ثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار، وذلك بموافقة السلطات من البلدية والشرطة.