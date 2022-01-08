هكذا كانت سفرية “محاربي الصحراء” إلى الكاميرون

من الدوحة إلى السودان قبل حط الرحال بدوالا

حطت بعثة المنتخب الوطني بطل إفريقيا الرحال بمدينة دوالا الكاميرونية بعد طول انتظار، استعدادا للدفاع عن لقبه القاري المحقق في دورة مصر 2019، على متن رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وسيخوض المنتخب الوطني لقاءاته ضمن المجموعة الخامسة في الدور الأول أمام كل من سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار على التوالي، على ملعب “جابوما” بمدينة دوالا، وفي حال تأهله إلى الدور الثاني والأدوار المتقدمة الأخرى سيتحول إلى ملعب العاصمة ياوندي.

وكانت رحلة المنتخب الوطني من العاصمة القطرية الدوحة وصولا إلى مدينة دوالا شاقة ومتعبة، خاصة وأن الطائرة وبعد مغادرتها الأراضي القطرية حطت الرحال بالعاصمة السودانية الخرطوم قبل استكمال الرحلة نحو الكاميرون، وكان المنتخب الوطني مقررا أن يغادر الدوحة 24 ساعة فقط، بعد المواجهة الودية أمام غانا التي لعبت الأربعاء، غير أن إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا، ناهيك عن تأخر التحاق القائد رياض محرز بكتيبة المحاربين حال دون تجسيد هذا المخطط وتأجلت الرحلة على مرتين بعد أن تم برمجتها سابقا يوم الجمعة أيضا.

محرز حلّ بالدوحة في آخر لحظة وتنقل رفقة المجموعة

وبالمناسبة فقد حل محرز نجم مانشستر سيتي الانجليزي، في الساعات الأولى من يوم أمس السبت بالعاصمة الدوحة، قادما من إمارة دبي بعد قضائه بعض أيام الراحة هناك أين استغلها بعقد قرانه على “الطريقة الإسلامية” بعارضة الأزياء تايلور وورد، ليكون بذلك ضمن بعثة “الخضر” التي سافرت إلى الكاميرون، وسيقيم المنتخب الوطني في مدينة دوالا بفندق أونومو (ثلاثة نجوم)، والذي يبعد بـ5 كيلومتر عن مطار المدينة، وبـ2 كلم عن وسط المدينة، كما يحتوي على 152 غرفة، مسبح، قاعة رياضة، ثلاثة مطاعم.

حصتان تدريبيتان على الأقل قبل أول مواجهة أمام سيراليون

وسيجري المنتخب الوطني على الأقل حصتين تدريبيتين بمدينة دوالا على الأقل، قبل خوض أول مواجهة له في المنافسة القارية يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب سيراليون، وسيراهن بلماضي بنسبة كبيرة في لقاء سيراليون، على التشكيلة الأساسية التي خاضت لقاء غانا، بالاعتماد على مبولحي في الحراسة وعطال وبن سبعيني وبدران وماندي في الدفاع وزروقي وزرقان وبراهيمي أو بولاية في وسط الميدان، وفي الهجوم الثلاثي وناس وبونجاح أو سليماني مع يوسف بلايلي.