هكذا كان انطباع جمهور مهرجان القاهرة حول فيلم “هيليوبوليس”

كان جمهور المهرجان الدولي للسينما بالقاهرة في طبعته الـ 43 على موعد مع فيلم “هيليوبوليس” للمخرج الجزائري جعفر قاسم، في المسرح الصغير بالأبرا، مساء السبت.

ووقف الجمهور الحاضر خلال العرض، على بعض ما قام به المستعمر الفرنسي قبيل اندلاع الثورة التحريرية من مآسي دموية، ذهب ضحيتها ألاف الأرواح من الشعب الأعزل في تلك الفترة، عكست مدى همجية المستدمر الفرنسي آنذاك.

وعبر الكثير ممن حضروا العرض من مختلف الدول، على أهمية الفيلم وأتفق الجميع، على أنه فيلم “رائع” وصفق له الحاضرون بعد نهايته، مستغلين الفترة التي خصصت لمناقشة العرض رفقة المخرج جعفر قاسم، لطرح العديد من الأسئلة، عن مضمون الفيلم الذي كان وبحق صورة مصغرة عن وحشية المستعمر الفرنسي وما قام به في تلك الفترة من تاريخ الجزائر، وسوف تبقى الكثير من هذه الجرائم وصمة عار على جبين فرنسا، على حد تعبير الكثير ممن علقوا على أحداث العرض.

وللتذكير فإن الفيلم سوف يعاد عرضه في اختتام أيام هذا المهرجان الدولي في طبعته 43، في قاعة “إيوارت” لكي يتمكن الجمهور الذي لم يسعفه الحظ في مشاهدته للوقوف على أحداث هذا الفيلم.

وبالرجوع إلى الفيلم فقد تم سحبه من المشاركة في مسابقة الأوسكار العالمية لسنة 2019، لعدم استيفاء شروط العرض التجاري كما هو معروف، غير أن الاختيار وقع عليه للمرة الثانية لتمثيل الجزائر في هذه الجائزة العالمية.