هكذا كان ردّ زيدان على عرض تدريب “الخضر”

قالت وسيلة إعلام فرنسي، الجمعة، إن زين الدين زيدان استلم من طرف اتحاد الكرة الجزائري طلب تدريب “الخضر”.

ويبتعد زيدان (51 سنة) عن السّاحة التدريبية منذ ماي 2021، تاريخ انتهاء عمله على رأس العارضة الفنية لِنادي ريال مدريد الإسباني.

واعتذر زين الدين زيدان بِلباقة في ردّه على طلب رئيس اتحاد الكرة وليد سعدي، شاكرا إيّاه على هذا العرض. تقول صحيفة “ليكيب”. علما أنه رفض أيضا في الفترة الأخيرة تدريب منتخبَي البرازيل وأمريكا.

ويُرجّح أن يُدرّب التقني زين الدين زيدان منتخب فرنسا، في حال تورّط “الدّيكة” في مصيدة الإخفاق خلال بطولة أمم أوروبا، المُبرمجة بِألمانيا في فترة ما بين جوان وجويلية المقبلَين. مع الإشارة إلى أن النّاخب الوطني الحالي ديدييه ديشان يُمسك بِالزّمام الفني منذ صيف 2012.