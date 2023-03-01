هكذا كان رد فعل أشرف حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم المغربي أشرف حكيمي، بدا هادئا جدا، ومبتسما، خلال حفل “الفيفا”، بعد اتهامه بالاغتصاب.

ونقلت الصحيفة الإسبانية، تأكيد حكيمي، بأن اتهامات الاغتصاب المزعومة، ملفقة وخاطئة.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، قد كشفت الاثنين، عن أن السلطات الفرنسية تحقق في ادعاء شابة فرنسية بأن حكيمي “اغتصبها” نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الشابة ذهبت نهاية الأسبوع الماضي إلى مركز الشرطة، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب الدولي المغربي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر مطلع على القضية إن مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير غربي باريس، فتح تحقيقا في قضية الاغتصاب.