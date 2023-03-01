-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هكذا كان رد فعل أشرف حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب

عمر سلامي
  • 662
  • 0
هكذا كان رد فعل أشرف حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب
ح.م
أشرف حكيمي

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم المغربي أشرف حكيمي، بدا هادئا جدا، ومبتسما، خلال حفل “الفيفا”، بعد اتهامه بالاغتصاب.
ونقلت الصحيفة الإسبانية، تأكيد حكيمي، بأن اتهامات الاغتصاب المزعومة، ملفقة وخاطئة.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، قد كشفت الاثنين، عن أن السلطات الفرنسية تحقق في ادعاء شابة فرنسية بأن حكيمي “اغتصبها” نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن الشابة ذهبت نهاية الأسبوع الماضي إلى مركز الشرطة، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب الدولي المغربي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر مطلع على القضية إن مكتب المدعي العام في ضاحية نانتير غربي باريس، فتح تحقيقا في قضية الاغتصاب.

مقالات ذات صلة
لاعب مُغترب يتخلّى عن المغرب ويُفضّل الجزائر

لاعب مُغترب يتخلّى عن المغرب ويُفضّل الجزائر

هل يُمكن لمحرز لعب مونديال 2026 في سن الـ 35 ونصف؟

هل يُمكن لمحرز لعب مونديال 2026 في سن الـ 35 ونصف؟

هذا هو موعد تسليم ملعبي الدويرة وتيزي وزو

هذا هو موعد تسليم ملعبي الدويرة وتيزي وزو

بلايلي مرشح لجائزة لاعب الشهر في أجاكسيو

بلايلي مرشح لجائزة لاعب الشهر في أجاكسيو

التونسي فالحي يغادر العارضة الفنية لمولودية الجزائر

التونسي فالحي يغادر العارضة الفنية لمولودية الجزائر

الفاف تواجه صعوبات في إقناع مايكل أوليس للعب للخضر

الفاف تواجه صعوبات في إقناع مايكل أوليس للعب للخضر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد