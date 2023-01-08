هكذا كان رد فعل زيدان بعد تجديد عقد ديشان

قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن زين الدين زيدان، كان هادئا، ولم يعاني من أي إحباط عقب تجديد عقد المدرب ديشان مع “الديوك” إلى غاية 2026 .

وأضافت الصحيفة الفرنسية: ” كان رد فعله هادئا إلى حد ما، وهو يتفهم تماما قرار ديشان بمواصلة المغامرة، ولم يكن هناك إحباط أو غضب”.

وتابعت “ليكيب”: “هو يعلم أن الفرصة ستعود بالتأكيد مرة أخرى”.

وقالت أيضا: “زيدان، في الوقت الحالي ، ليس في عجلة من أمره بشكل خاص لإيجاد تحد جديد، ويتعين عليه الصبر لسنوات أخرى من أجل قيادة المنتخب الفرنسي”.

وكان زين الدين زيدان حسب ذات الصحيفة قريبا من تدريب المنتخب الفرنسي، إلا أن قيادة ديشان “الديوك” إلى النهائي، غيّر الوضع، ليقوم الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، بتجديد عقده إلى غاية 2026 .

منتخب جديد يريد زيدان

أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن المدرب زين الدين زيدان، أصبح لديه ثلاثة خيارات في المستقبل، بعد أن انضم منتخب الولايات المتحدة، إلى المنتخبات الراغبة في الاستفادة من خدماته.

وقالت “ليكيب” أن زين الدين زيدان سيفكر في مستقبله بصورة مختلفة الآن، بعدما أعلن الإتحاد الفرنسي عن تجديد عقد المدرب ديديه ديشان حتى 2026.

وأضافت الصحيفة أن “زيزو” لديه ثلاثة خيارات في المستقبل، وهي منتخبات البرازيل والبرتغال ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن استضافة الولايات المتحدة كأس العالم 2026 مع المكسيك وكندا سيفتح الباب أمام زيدان لخوض تجربة بأهداف طويلة الأمد.

وتابعت “ليكيب”: “حاجز اللغة سيكون عائقا بالنسبة لتولي تدريب منتخب البرازيل، بينما يعد منتخب أمريكا من المنتخبات التي لديها مشروع كبير وطموح”.

وأكدت “ليكيب” في الأخير، بأن منتخب البرتغال يتجه للتعاقد مع مدرب بلجيكا السابق، الإسباني روبيرتو مارتينيز، ما يجعل خيار الولايات المتحدة، الأفضل، مقارنة بالبرازيل والبرتغال.