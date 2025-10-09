هكذا كان مصير رجل تركي قتل زوجته قبل شهرين!

عثرت الأجهزة الأمنية التركية على جثة رجل مزقتها الحيوانات البرية، ليتبين أنه الزوج الذي قتل زوجته قبل شهرين وفر هاريا إلى منطقة غابية بعد الجريمة.

وفقا لوسائل الاعلام التركية، فإن الجريمة وقعت في 9 أوت 2025، في حي كاراطيبي التابع لمنطقة فاكفكبير، حيث طعن مصطفى صاغلام (38 عاما) زوجته توغبا في الحمام، ثم أطلق عليها النار من بندقيته الآلية، لتلقى حتفها في الحال.

وفور ارتكاب الجريمة، فر مصطفى هاربا إلى منطقة غابية وهو يحمل سلاحه الذي نفذ به الجريمة، في حين تم تحديد وفاة زوجته من خلال الفحص الذي أجراه فريق الصحة الذي وصل إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ.

في الحين، بدأت فرق الدرك، بمشاركة فرق خاصة من الوحدات التكتيكية والكلاب البوليسية، عملية واسعة النطاق، لتعقب الجاني في المناطق الجبلية الكثيفة، دون أن يعثروا على الجاني.

وعلى الرغم من الجهود التي استمرت لمدة شهرين، لم يتم الوصول إلى صاغلام، لكن بعد شهرين، تم العثور على جثة رجل مزقتها حيوانات برية في منطقة طرابزن.

وعليه، تم إرسالها إلى مؤسسة الطب الشرعي للتشريح، حيث تبين أنها تعود للقاتل مصطفى صاغلام الذي يُشتبه في أنه انتحر لتنهشه الحيوانات، وفق ما نشره موقع ar.haberle التركي.