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هكذا كان مصير قوات خاصة أمريكية وإسرائيلية تسللت لتحرير الرهائن من حماس!

الشروق أونلاين
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هكذا كان مصير قوات خاصة أمريكية وإسرائيلية تسللت لتحرير الرهائن من حماس!
مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور

كشف مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، أنه جرت تصفية مفرزة من القوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية في قطاع غزة، حاولت استطلاع مكان الرهائن.

وقال ماكغريغور: “على مدى الـ 24 ساعة الماضية أو نحو ذلك، ذهب بعض من قواتنا الخاصة (الأمريكية) والإسرائيلية إلى قطاع غزة للاستطلاع وتحديد السبل الممكنة لتحرير الرهائن، وتم إطلاق النار عليهم وتحويلهم إلى أشلاء”.

وأضاف الخبير أنه ليس فقط لا يستطيع تصور انتصار إسرائيلي بشكل أو بآخر، بل يعتبر الصراع خطيرا جدا على الولايات المتحدة نفسها بسبب خطر الحرب مع إيران.

ووفقا لماكغريغور، فإن القوة العسكرية الأمريكية وصلت إلى “أضعف نقطة” لها في التاريخ الحديث، وبالتالي فإن البلاد ليست مستعدة للتورط أكثر في صراع واسع النطاق.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، وجود مستشارين عسكريين أمريكيين في أبيب لبحث مسائل “التخطيط”.

يشار إلى أن كتائب القسام أعلنت، في وقت سابق، أن مجموعة من مقاتليها أوقعت قوة من الاحتلال حاولت التسلل شرق خانيونس في كمين محكم، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها، وتمكنت من تدمير جرافتين ودبابة، وأجبرت القوة على الانسحاب.

من جانبها أعلنت قوات الاحتلال وقوع قتلى وجرحى خلال محاولة التسلل الفاشلة، لكن لم يعرف بعد إن كانت القوة الإسرائيلية المشار إليها مشتركة مع قوات أمريكية.

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